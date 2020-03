L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,1820 EUR -3,19% (13.03.2020, 12:28)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (13.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stellt die Berichterstattung für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ein.Der Verwaltungsrat bewerte weiterhin alle strategischen Optionen für das Unternehmen, darunter Folgende: 1) Zusammenarbeit mit einer Reihe vertrauenswürdiger Kunden wie REC, die gegen eine Gewinnbeteiligung Zugang zur HJT/Smartwire-Technologie von Meyer Burger erhalten würden. Die Gestaltung solcher Partnerschaften hänge in hohem Masse vom Produktionsumfang und den Modalitäten der Gewinnbeteiligungsvereinbarungen ab. Diese seien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 2) Aufnahme einer eigenen Zellen- und Modulfertigung, um die Vorteile der Technologie von Meyer Burger direkt nutzen zu können. Eine eigene Produktion würde ein erhebliches Anfangskapital erfordern, über das Meyer Burger zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfüge. Somit wäre eine Fremdfinanzierung oder eine Form der Partnerschaft unerlässlich. Für die Modellierung eines solchen Szenarios müssten zahlreiche Annahmen getroffen werden. 3) alle anderen in Betracht gezogenen Optionen.Der amtierende Präsident Remo Lütolf stelle sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlage die Wahl von Mark Kerekes, dem Vertreter von Sentis Capital, zum Mitglied des Verwaltungsrats vor. Der Vorschlag für die Nachfolge des Präsidenten werde im Zuge der Einladung zur GV am 13. Mai vorgelegt.Die Transformation und Umstrukturierung von Meyer Burger stehe kurz vor dem Abschluss. Das Unternehmen habe ausführlich die Vorteile seiner führenden HJT/Smartwire-Technologie auf Basis einer Proof-of-Concept-Studie präsentiert. Aufgrund der Ungewissheit bezüglich der möglichen Änderung des Geschäftsmodells sei der Analyst bis zur Definition einer klaren Strategie nicht in der Lage, zuverlässige Prognosen und Bewertungen zu erstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,1945 CHF +3,46% (13.03.2020, 12:39)