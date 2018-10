SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

CHF 0,58 -2,36% (16.10.2018, 11:16)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (16.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Als Teil seines Transformationsprogramms werde Meyer Burger beträchtliche Teile seiner globalen Vertriebs- und Servicefunktionen für Standard-PV-Lösungen von Europa nach Asien verlegen und seine Aktivitäten hauptsächlich auf Hohenstein (Deutschland) und Wuxi-Shanghai (China) konzentrieren. Meyer Burger werde seinen Schwerpunkt im PV-Bereich auf Heterojunction-(HJT), SmartWire-(SWCT) und Zellen-/Modultechnologien der nächsten Generation legen. Ferner werde das Unternehmen den Großteil seiner Nicht-PV-Aktivitäten weiterführen. Auch die PERC-Technologie werde als Teil seines Standard-PV-Angebots beibehalten.Meyer Burger werde seine Gesamtbelegschaft um weitere 100 Vollzeitmitarbeiter auf rund 1.100 abbauen. Die Mehrzahl dieser Mitarbeiter arbeite in den Vertriebs- und Serviceorganisationen, die sich derzeit noch in der Schweiz befinden würden. Die im Rahmen dieses Programms erzielten Einsparungen würden auf insgesamt CHF 25 Mio. beziffert, würden voraussichtlich aber erst 2021 in vollem Umfang realisiert. 75% der Maßnahmen sollten Ende GJ19 umgesetzt werden. Die damit verbundenen Kosten würden sich auf CHF 11 Mio. (bar) belaufen, von denen 4 Mio. im GJ18 verbucht würden.Die angekündigten Maßnahmen seien ein weiterer wichtiger Schritt zum Schutz der Rentabilität des Unternehmens in einem sehr hart umkämpften und schwierigen Marktumfeld. Die Gewinnschwelle werde erneut deutlich auf ein Umsatzvolumen von CHF 250 Mio. gesenkt. Diese Maßnahmen würden Meyer Burger zwar helfen, die Kostenbasis zu verringern, die zukünftige Entwicklung von Nachfrage und Preisen bleibe trotzdem ungewiss. Der Analyst werde seine Prognosen entsprechend anpassen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt vorerst sein "hold"-Votum für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel laute CHF 0,65. (Analyse vom 16.10.2018)Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,51 EUR -3,77% (16.10.2018, 10:53)