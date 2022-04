LT Lang &Schwarz-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,45 EUR +3,31% (06.04.2022, 15:55)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (06.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) unter die Lupe.Die Nachfrage nach Solardächern sei immens. Doch vom Traum der direkten Energie aus der Sonne hin zu einem funktionierenden, ästhetischen Dach vergehe derzeit oft mehr Zeit als erhofft. Tesla habe nun weitere Rückschläge in seinem Solar-Geschäft hinnehmen müssen. Auch die "Made in Germany"-Module von Meyer Burger würden sich in großen Mengen verzögern, doch würden eine attraktive Alternative.Tesla habe jüngst die Installationen von Solar-Installationen quasi gestoppt - zumindest vorrübergehend, wie das Portal Electrek berichtet habe. Kunden müssten Monate Geduld haben, ein Hausbesitzer warte mit einem halbfertigen Dach auf die Lieferung der Solarschindeln, doch es verzögere sich und es habe sogar "geleaked" bzw. hineingetropft. Grund sollten Supply-Chain-Probleme sein.Dabei sei die Nachfrage nach eleganten Solardächern hoch wie nie. Auch die Schweizer Meyer Burger mit Produktion in Deutschland habe Pläne, Solarschindeln anzubieten. Priorität habe allerdings zunächst das Ausrollen der Produktion großer, besonders effizienter Module. Ein Analyst habe bereits welche in den Händen und sei begeistert. Meyer Burger beweise damit gutes Timing, auch weil sich Modulriese LG gerade zurückziehe.Doch wie Tesla habe zuletzt auch Meyer Burger Probleme gehabt, in der versprochenen Geschwindigkeit zu liefern und 2021 weniger produziere als erhofft. Doch: "Das Auftragsbuch ist fast für das gesamte erste Halbjahr 2022 gefüllt, und die Preise entsprechen den Erwartungen." In Freiberg sowie Goodyear im US-Bundesstaat Arizona werde die Kapazität für Zellen und Module gegenwärtig auf 1,4 Gigawatt (GW) ausgebaut. Die Ausbaupläne würden nun sogar "beschleunigt" Diese hätten eine Ausbaupause im Jahr 2023 vorgesehen, gefolgt von 7 GW bis 2027, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,4466 CHF -2,19% (10.06.2022, 15:44)