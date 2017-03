SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,88 CHF +1,15% (27.03.2017, 10:26)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MYBUF



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (27.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Nach fünf sehr schwierigen und verlustträchtigen Jahren habe Meyer Burger im Geschäftsjahr 2016 wieder einen kleinen positiven EBITDA erzielt und die Bargeldabflüsse im operativen Geschäft stoppen können. Nach einem stabilen Umsatz werde dank der bereits eingeleiteten Sparmaßnahmen ein weiterer Anstieg des EBITDA erwartet, und das Nettoumlaufvermögen dürfte sich stabilisieren oder weiter sinken, solange der Auftragseingang nicht sinke. Foeth gehe daher von einem weiterhin positiven und steigenden Cashflow aus.Der Auftragsbestand habe Ende 2016 CHF 245 Mio. betragen (Geschäftsjahr 2016: 258 Mio.), die Auftragseingänge der letzten zwölf Monate bis Ende Februar 2017 seien um 10% auf CHF 490 Mio. gestiegen. Die Nachfrageentwicklung bleibe jedoch ungewiss und werde nach Erachten des Analysten in erster Linie eher von technologischen Verbesserungen und einer Neuorientierung der Kapazitäten als von einem Kapazitätsausbau getragen sein. Er erwarte daher nur ein begrenztes Umsatzwachstum.Foeth erwarte, dass das Strukturprogramm 2016-18 zu einer EBITDA-Steigerung von CHF 51 Mio. auf CHF 63,5 Mio. führen werde, darin enthalten seien 31 Mio. Betriebskosteneinsparungen durch die geringere Zahl an Vollzeitbeschäftigten.Im Geschäftsjahr 2016 habe Meyer Burger sein Geschäft stabilisiert und seine Bilanz erfolgreich refinanziert. Es werde noch dauern, bis das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreibe, aber es seien weitere Kostenanpassungen, eine Portfolioverschlankung, wertbasierte Preisinitiativen und Kaufprogramme eingeführt worden. Der Analyst bleibe vorsichtig, da die Entwicklung der Endmärkte und die Wachstumsaussichten noch unsicher seien. Vor dem Hintergrund der höheren Gewinnschätzungen hebe er sein auf dem DCF-Modell basierendes Kursziel von CHF 0,71 auf CHF 0,89 an.Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,80 EUR -2,44% (27.03.2017, 10:05)