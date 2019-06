Die Rating-Agentur Fitch habe letzte Woche noch vor der Einigung mit den USA das Rating Mexikos von BBB+ auf BBB gesenkt. Sie habe ebenfalls das Rating für den staatlichen Ölgiganten Pemex gleich um zwei Stufen von BBB+ auf BBB- gesenkt. Begründet worden seien die Ratingentscheidungen mit einem anhaltend schwachen Wirtschaftswachstum für Mexiko (DekaBank-Prognose für 2019: 1,2%) und mit einer Verschlechterung des fiskalischen Ausblicks, die aus der Schwäche von Pemex resultiere. Bisher sei das Unternehmen für einen signifikanten Anteil der Staatseinnahmen verantwortlich gewesen. In den letzten Jahren sei Pemex aufgrund der fallenden Ölproduktion und der steigenden Verschuldung aber immer stärker zu einer Belastung für den Staat geworden.



Die Inflationsrate habe im Mai deutlich nach unten überrascht. Gegenüber dem Vormonat seien die Konsumentenpreise um 0,3% gefallen. Die jährliche Inflationsrate habe im vergangenen Monat 4,3% betragen und liege somit noch deutlich oberhalb des Inflationsziels der Zentralbank von 3%. Ein weiterer Rückgang der Inflationsrate würde der Zentralbank den notwendigen Spielraum geben, um auf die Wachstumsschwäche mit Zinssenkungen zu reagieren.



Noch vor dem Amtsantritt habe Präsident Andres Manuel Lopez Obrador einen Vorgeschmack auf seine Amtsführung gegeben, als er einen Baustopp für den neuen Hauptstadtflughafen verkündet habe. Trotz seiner Ankündigung einer konservativen Fiskalpolitik und einer pragmatischen Wirtschaftspolitik müsse man hinter AMLOs Politik große Fragezeichen setzen. Zwar genieße er in der Bevölkerung noch immer Zustimmung, doch unter Unternehmern und Investoren sei die Verunsicherung hoch. Die Beziehung zum wichtigsten Handelspartner USA könne sich jederzeit wieder deutlich verschlechtern.



Die Bonitätsentwicklung Mexikos werde von einem niedrigen Verschuldungsniveau, von einer guten Schuldenstruktur und besonders von den Reformen der vergangenen Jahre gestützt. Neben den inländischen Faktoren spiele jedoch für Mexiko der Exportsektor eine wichtige Rolle. Die starke Abhängigkeit von der Entwicklung in den USA sei im Zuge der globalen Finanzkrise sehr deutlich geworden. Ebenfalls negativ auf die Bonität des Landes dürfte sich die Unsicherheit in der Entwicklung im Verhältnis zu den USA auswirken. Ein Schwachpunkt im Bonitätsprofil sei die hohe fiskalische Abhängigkeit von den Öleinnahmen, die über ein Drittel der Staatseinnahmen ausmachen würden. Die Zunahme der Drogengewalt laste ebenso auf dem Investorenvertrauen wie die Unsicherheit über die Politik der neuen Regierung. Fitch habe im Juni 2019 das Rating auf BBB gesenkt und liege damit unter der Einschätzung der anderen Ratingagenturen.







US-Präsident Donald Trump hat am 7. Juni bekannt gegeben, die zuvor angedrohten Strafzölle gegen Mexiko nicht zu verhängen, so die Analysten der DekaBank.Damit habe er auf das Entgegenkommen durch den mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) reagiert. Dieser habe sich bereit erklärt, den Migrationsfluss in Richtung USA einzudämmen. Dafür werde er die neu gegründete Nationalgarde an die südliche Grenze schicken, um die Einwanderung aus Mittelamerika aufzuhalten. Nach Einschätzung der Analysten der DekaBank sei es aber wahrscheinlich, dass Trump die Straffzölle in den kommenden Monaten erneut ins Spiel bringe, falls die gewünschten Ergebnisse für die USA ausbleiben würden. Eine endgültige Lösung in diesem Streit sei trotz des Entgegenkommens aus Mexiko und des großen Widerstands der US-amerikanischen Unternehmen und des Kongresses gegen die Erhebung von Straffzöllen gegen Mexiko unwahrscheinlich.