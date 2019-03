Die Konsumenten würden von einer guten Einkommensentwicklung profitier: So habe AMLO die Mindestlöhne und Renten nach oben angepasst. Gleichzeitig gehe die Inflationsrate zurück, was sich positiv auf die Realeinkommen auswirke. Der Präsident hat zuletzt versucht, etwas mehr Transparenz in der Politik der Regierung zu bringen und die Verunsicherung der Unternehmen zu reduzieren. Ob dies gelungen sei, werde sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Die positive Botschaft der Regierung scheine zumindest bei den internationalen Investoren angekommen zu sein, wie die stabile Währungsentwicklung in den vergangenen Wochen gezeigt habe.



Weniger zuversichtlich hätten sich zuletzt die Rating-Agenturen gezeigt. S&P habe den Rating-Ausblick Anfang März auf negativ gesetzt. Kurz zuvor habe Fitch das Rating der mexikanischen Ölgesellschaft PEMEX u.a. wegen zu geringer Investitionen in Produktionsanlagen auf BBB- gesenkt. Daran habe auch nichts geändert, dass die mexikanische Regierung zuvor eine günstigere Besteuerung des Ölunternehmens in Aussicht gestellt habe, damit das Unternehmen einen größeren Anteil der Einnahmen einbehalten könne und mehr Investitionen tätigen könne, um die heimische Ölproduktion zu stabilisieren. Die Produktion falle seit Jahren und sei zuletzt auf ein Mehrjahrestief von 1,8 Millionen Barrels pro Tag gefallen. Eine Stabilisierung der Produktion sei sowohl für die Bonität des Unternehmens als auch des Landes notwendig.



Noch vor dem Amtsantritt habe Präsident Andres Manuel Lopez Obrador einen Vorgeschmack auf seine Amtsführung gegeben, als er einen Baustopp für den neuen Hauptstadtflughafen verkündet habe. Trotz seiner Ankündigung einer konservativen Fiskalpolitik und einer pragmatischen Wirtschaftspolitik müsse man hinter AMLOs Politik große Fragezeichen setzen. Zwar genieße er in der Bevölkerung noch immer Zustimmung, doch unter Unternehmern und Investoren sei die Verunsicherung hoch.



Die Bonitätsentwicklung Mexikos werde von einem niedrigen Verschuldungsniveau, von einer guten Schuldenstruktur und besonders von den Reformen der vergangenen Jahre gestützt. Neben den inländischen Faktoren spiele jedoch für Mexiko der Exportsektor eine wichtige Rolle. Die Abhängigkeit von der Entwicklung in den USA sei im Zuge der globalen Finanzkrise sehr deutlich geworden. Ebenfalls negativ auf die Bonität des Landes dürfte sich die Unsicherheit in der Entwicklung im Verhältnis zu den USA auswirken. Ein Schwachpunkt im Bonitätsprofil sei die hohe fiskalische Abhängigkeit von den Öleinnahmen, die über ein Drittel der Staatseinnahmen ausmachen würden. Die Zunahme der Drogengewalt laste ebenso auf dem Investorenvertrauen wie die Unsicherheit über die Politik der neuen Regierung. Dies habe Fitch und S&P dazu veranlasst, den Ausblick auf negativ zu senken. (13.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der neue mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hat gerade seine erste 100 Tage im Amt gefeiert, so die Analysten der DekaBank.Während seine Anhänger ihn weiterhin feiern würden und seine Popularitätsquote auf über 80% gestiegen sei, seien viele Investoren weiterhin von den Unvorhersehbarkeit seiner Politik verunsichert. Die Veröffentlichung der Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich das Wachstum zum Jahresende sich deutlich verlangsamt habe (0,2% qoq). Die Verunsicherung der Unternehmen sei vor allem bei der Investitionstätigkeit zu sehen, die im vierten Quartal einen erneuten Rückgang verzeichnet habe. Der Ausblick für das Wachstum für das Jahr 2019 sei in den vergangenen Monaten wegen dieser Unsicherheit mehrfach herunterrevidiert worden. Das BIP-Wachstum dürfte demnach im Jahr 2019 deutlich unter die Marke von 2% fallen. Dies stehe im Widerspruch zum Verbrauchervertrauen, das in den vergangenen Monaten deutliche Sprünge nach oben verzeichnet habe.