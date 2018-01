Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wurde der Preisanstieg der Industriemetalle letzten Freitag durch die Daten zum US-BIP - die US-Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 2,6%, weniger als erwartet - noch ausgebremst, geben die Metalle zum Wochenstart wieder Gas, so die Analysten der Commerzbank.



Nickel steige erstmals seit Mai 2015 kurzzeitig über die Marke von 14.000 USD je Tonne. Zink verteuere sich auf fast 3.600 USD je Tonne und erreiche damit ein neues 10,5-Jahreshoch. Obwohl die Ölpreise nicht mitziehen würden, gebe es keine neuen metallspezifischen Nachrichten, die den Preisanstieg erklären würden. Der Risikoappetit der Marktteilnehmer scheine noch ungebrochen und auch das Momentum sei noch hoch, sodass wohl zunächst mit weiteren Preisanstiegen gerechnet werden müsse.



Gute Konjunkturdaten aus China und den USA - in beiden Ländern würden diese Woche die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht - und die Rede von US-Präsident Trump mit möglichen Details zu den geplanten Infrastrukturprogrammen könnten zum Anlass genommen werden, die Metalle weiter nach oben zu treiben. Nach Erachten der Analysten würden sich die Metallpreise aber bereits in einer Übertreibungsphase befinden. Die Analysten würden eine deutliche Preiskorrektur erwarten, sobald die Stimmung drehe. Gemäß CFTC-Statistik hätten die spekulativen Finanzinvestoren bei Kupfer in der Woche zum 23. Januar ihre Netto-Long-Positionen zwar deutlich reduziert und entsprechend zum Preisrückgang von Kupfer in der Berichtswoche beigetragen. Da der Kupferpreis seine Verluste mittlerweile aber schon wieder aufgeholt habe, dürften auch die Wetten auf steigende Preise wieder ausgeweitet worden sein. (29.01.2018/ac/a/m)





