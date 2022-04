Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (22.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Nach dem Netflix -Disaster scheinen die Marktteilnehmer mit Meta Platforms den nächsten Prügelknaben ausgemacht zu haben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Der Titel habe nach Veröffentlichung der Netflix-Zahlen bereits knapp zwölf Prozent eingebüßt. Allerdings würden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Meta könnte sogar indirekt von der Netflix-Schwäche profitieren.Denn Netflix konkurriere nicht nur mit den Streamingdiensten von Walt Disney Apple und Co, sondern letztlich mit allen populären Video-on-Demand-Angeboten. Dazu würden neben YouTube auch TikTok und Metas Reels gehören. Denn letztendlich gehe es in der Streamingbranche um Bildschirmzeit und die Videodienste der sozialen Netzwerke hätten zuletzt einen enormen Zulauf an Nutzern bekommen.Für Goldman Sachs sei Meta in erster Linie Marktführer im wichtigen Zukunftsmarkt Virtual Reality (VR). Meta habe neben Apple die besten Chancen, diesen Markt zu beherrschen. Gegenüber Apple habe es jedoch den Vorteil, dass es bereits VR-Produkte verkaufe und mit Metaverse bereits eine klaren Plan verfolge, wie es sich künftig in diesem Markt positionieren möchte, so die Goldman-Experten.Die Analysten würden schätzen, dass Meta seit dem Q4/20 bereits VR-Brillen im Volumen von 2,6 Milliarden Dollar verkauft habe. Metas VR-Headset Oculus Quest könne derzeit zu einem Preis von 299 Dollar in den USA erworben werden. Das Unternehmen habe schon angekündigt, das Headset, das künftig Meta Quest heißen solle, mit zahlreichen weiteren Features auszustatten, die die immersiven Erlebnisse der Nutzer ausbauen sollten.Die Meta-Aktie befinde sich derzeit knapp über einer wichtigen Unterstützung bei 187 Dollar. Bereits dreimal seien die Bären in diesem Jahr an dieser Hürde gescheitert. Damit dürfte das Abwärtspotenzial vor den Quartalszahlen am 27. April begrenzt sein."Der Aktionär" bleibt bullish, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 22.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.