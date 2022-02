Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Meta Platforms drohe in seinem Jahresabschluss erneut mit dem Rückzug aus Europa, wenn die EU-Regulierer auf eine Verschärfung des Datenschutzes beharren würden. Die Drohgebärden des US-Konzerns seien nicht neu, doch die alles entscheidende Frage laute: Wie ernst sei es dem Zuckerberg-Imperium?Laut einem Bericht des US-Nachrichtendienstes Bloomberg fahre Meta Platforms - The Artist Formerly known as Facebook - im Kampf gegen die EU-Regulierer die Krallen aus. In seinem in der vergangenen Woche veröffentlichten Jahresbericht habe Meta Platforms gewettert, dass man einige der wichtigsten Angebote in Europa nicht mehr anbieten könne, wenn sich der Konzern nicht auf bestehende oder neue Vereinbarungen hinsichtlich des Datentransfers verlassen könne.Eine kaum verhohlene Drohung in Richtung Brüssel. Doch was habe es damit auf sich?Die Regulierungsbehörden der Europäischen Union würden seit Monaten mit den USA über die Neufassung eines Abkommens zur Datenübermittlung verhandeln, auf das sich bislang Tausende von Unternehmen verlassen hätten, das aber 2020 vom EU-Gerichtshof wegen Sicherheitsbedenken gekippt worden sei. Die EU fürchte nach einem Transfer in die USA um die Datensicherheit ihrer Bürger.Mit dem erneuten Anreißen des heiklen Themas erhöhe Meta Platforms den Druck auf die europäischen Regulierer.Richtig sei also: Für Millionen Menschen seien die Angebote von Meta Platforms Bestandteil des Alltags und von enormer Bedeutung. Doch für den US-Konzern stehe ebenfalls viel auf dem Spiel, weshalb die Amerikaner kaum einfach den Stecker ziehen dürften.Zumal die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Meta Platforms kaum absehbar wären. Erst in der vergangenen Woche habe das Unternehmen einen enttäuschenden Geschäftsausblick für die nächsten Monate gegeben und damit einen fulminanten Kurssturz ausgelöst. Der Verlust an Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag habe einen historischen Höchstwert markiert.Dass Firmenchef Mark Zuckerberg in dieser für sein Unternehmen heiklen Phase auf einen öffentlichen Schlagabtausch mit den EU-Behörden ankommen lasse, halte DER AKTIONÄR für eher unwahrscheinlich. Die Meta Platforms-Aktie sei nach der harten Reaktion auf die Q4-Zahlen angeschlagen und suche nach einem Boden. Bislang ist ein solcher nicht in Sicht, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2022)