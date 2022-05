Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die dynamische Erholung bei Meta sei aufgrund der Gesamtmarktschwäche gestern wieder abgeblasen worden. Der Wert habe den Handel mit einem Minus von mehr als sechs Prozent beendet. Nun habe sich das Management des Social-Media-Giganten erneut zum schwierigen makroökonomischen Umfeld geäußert und wolle künftig weniger Mitarbeiter einstellen.Bereits im Rahmen des Q1-Berichts habe CFO David Wehner gesagt: "Unser Wachstum hat sich mit Beginn des Ukraine-Kriegs verlangsamt, da wir Umsatzeinbußen in Russland hinnehmen mussten und die Nachfrage nach Werbung in- und außerhalb von Europa abgenommen ist."Daher habe das Unternehmen eine konservative Prognose herausgegeben und erwarte nun für das zweite Quartal Umsätze von 28 bis 30 Milliarden Dollar. An der unteren Spanne würde dies sogar einem leichten Umsatzrückgang entsprechen. Historisch gesehen wäre dies für das Unternehmen ein Novum.Um gegenzusteuern habe Meta bereits seine Ausgabenschätzungen für 2022 um fünf Milliarden Dollar nach unten geschraubt. Am Mittwoch habe der US-Konzern seine Pläne nun konkretisiert und wolle in diesem Jahr weniger Mitarbeiter einstellen, ohne seine langfristigen Wachstumsaussichten zu gefährden.Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person sollten nun weniger Mitarbeiter für die meisten mittleren und höheren Positionen eingestellt werden, nachdem in den letzten Wochen bereits Vakanzen für Berufseinsteiger gestrichen worden seien.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Meta Platforms-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: