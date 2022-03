Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Meta Platforms stehe wie kein anderes Unternehmen dieser Welt für die neue Digitalwelt Metaverse. Das Unternehmen baue zurzeit die Metaverse-Infrastruktur auf und bringe immer neue Dienste auf den Markt. Darunter würden sich auch die neuen virtuellen Arbeitsplätze befinden.Hierbei handele es sich um Horizon Workrooms, das bereits im August 2021 eingeführt worden sei und mittlerweile sein drittes großes Update erhalten habe. Mit Horizon Workrooms könnten Nutzer mit ihren Kollegen trotz räumlicher Trennung via Video-Call in einem virtuellen Büro zusammentreffen und -arbeiten.Die Teilnehmer würden als Avatare erscheinen und könnten unter anderem ihren Bildschirm zu Präsentationszwecken teilen. Um an so einem Meeting teilzunehmen, brauche man die Virtual-Reality-Brille Oculus Quest 2. Die Teilnahme sei aber auch ohne VR-Headset möglich.Das jüngste Update von Horizon Workrooms beinhalte mehrere neue Arbeitsumgebungen, darunter auch Workrooms mit Karibik-Flair und Blick aufs Meer. Zudem werde nun die Möglichkeit eingeführt, das Nutzer sich ein "High Five" geben könnten.Spannend, auch für Anleger - dabeibleiben, rät Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.