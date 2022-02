Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

285,45 EUR +0,87% (02.02.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

282,05 EUR +0,25% (02.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

323,00 USD +1,25% (02.02.2022)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlensaison gehe weiter. Kurz nach Börsenschluss melde die Facebook-Muttergesellschaft Meta Zahlen. Der Markt sei nicht begeistert. Der Gewinn liege unter den Erwartungen. In einer ersten Reaktion gebe die Meta-Aktie 18 Prozent ab. Auch die Prognose könne nicht überzeugen. Hier seien die Zahlen.Der Gewinn je Aktie liege bei 3,67 Dollar, erwartet hätten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,874 Dollar. Der Umsatz habe mit 33,67 Milliarden Dollar leicht über den Schätzungen der Analysten gelegen. Mit der Zahl der monatlichen aktiven Nutzer von 2,95 Milliarden habe Meta die Schätzungen der Analysten treffen können.Allerdings könne der Ausblick für das erste Quartal nicht überzeugen. Analysten seien bislang von einem Umsatz von 30,25 Milliarden Dollar ausgegangen, doch Meta prognostiziere selbst lediglich einen Umsatz von 27 bis 29 Milliarden Dollar. Da die Börse in diesen Tagen sehr sensibel auf leichte Verfehlungen reagiere, stürze die Meta-Aktie ab.Mit der Umbenennung in Meta sei auch eine neue Berichtsstruktur eingeführt worden. Das Unternehmen habe in seinem letzten Ergebnisbericht gesagt, dass es seine Hardware-Sparte, Facebook Reality Labs, in eine separate Abteilung ausgliedern werde. Das Kerngeschäft werde Facebooks Family of Apps (FoA) sein, einschließlich Instagram, Messenger und WhatsApp.Charttechnisch sei die Meta-Aktie damit angeschlagen und habe die Gewinne der vergangenen Tage nachbörslich wieder abgegeben. Aus charttechnischer Sicht könnte jetzt der Unterstützungsbereich bei 250 Dollar in den Blick der Anleger rücken. Sollte diese Unterstützung ebenfalls gerissen werden, wird es charttechnisch düster, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: