Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Facebook-Konzern habe wahrlich schon bessere Tage erlebt. Nach dem schwachen Quartalsbericht gehe es derzeit mit der Meta Platforms-Aktie steil bergab. Auch die Zahl der Kritiker habe in den vergangenen Tagen zugenommen. Aber sei es um den Tech-Giganten wirklich so schlecht bestellt?Grundsätzlich m[sse man feststellen, dass Schwächen bei wachstumsorientierten Tech-Werten aktuell von der Börse nicht geduldet w[rden. Höhere Investitionsausgaben bei gleichzeitig sinkenden Wachstumsaussichten sei ein Cocktail aus negativen Faktoren, das den Anlegern derzeit gar nicht schmecke. Dennoch lohne sich nun ein genauer Blick auf das operative Geschäft des US-Konzerns.Metas Töchter Facebook, WhatsApp und Instagram kämen derzeit auf 3,6 Mrd. täglich aktive Nutzer - das entspreche bereits fast der Hälfte der Weltbevölkerung. Damit dürfte das Potenzial für weiteres Nutzerwachstum bei Meta Platforms relativ gering sein. Insofern sei es längst absehbar gewesen, dass Metas Nutzerwachstum früher oder später stagnieren oder sogar leicht rückläufig sein werde.Entscheidend für Meta Platforms sei daher v.a. das Umsatzwachstum. Hier habe Meta Platforms im letzten Quartal zwar überzeugen können, habe jedoch bei der Prognose hinter den Erwartungen gelegen. Schlimmstenfalls werde der US-Konzern in Q1 2022 nur noch um 3% wachsen. Das sei für ein wachstumsorientiertes Unternehmen wie Meta Platforms schlicht zu wenig.Der Konzern verweise dabei zum einen auf die Lieferengpässe bei den Werbekunden. Diese dürften eher temporärer Natur sein und daher langfristig weniger ins Gewicht fallen. Schwerwiegender sei hier die anhaltende Problematik mit den neuen Anti-Tracking-Regeln von Apple.Meta Platforms habe im Rahmen des letzten Quartalsberichts auf den zunehmen Wettbewerbsdruck verwiesen, u.a. durch den chinesischen Konkurrenten TikTok. Das sei Fluch und Segen zugleich. Je höher der Wettbewerb und diversifizierter der Social-Media-Markt, desto geringer dürfte der Regulierungsdruck auf Meta von Seiten der Wettbewerbshüter sein. Positiv: Erst vor wenigen Tagen habe das deutsche Kartellamt die Übernahme des CRM-Start-ups Kustomer genehmigt.Wichtig in diesem Kontext sei, dass Meta seinen größten Social-Media-Wettbewerbern im lukrativen Markt rund um das Metaverse deutlich voraus sei. Das Unternehmen sei klarer Marktführer im Bereich der Virtual-Reality-Headsets und habe bereits Projekte wie "Horizon Worlds" am Laufen. Zudem trete Meta Platforms bereits jetzt als Co-Organisator von großen Sport-Events in Erscheinung. Weitere Projekte dürften folgen.In diesem Kontext dürften sich die Milliardeninvestitionen des Konzerns in das Metaverse langfristig mehr als auszahlen. Viele anerkannte Experten würden mittlerweile fest davon ausgehen, dass das Metaverse eine große Zukunft habe. Dass dadurch mittelfristig mit weniger Gewinn zu rechnen sei, sei logisch und sollte Langfrist-Anleger nicht mehr als nötig verunsichern. Wichtig: Meta Platforms sei nach wie vor hochprofitabel und habe im letzten Quartal einen Free Cashflow von 12,56 Mrd. USD erwirtschaftet, das entspreche einen Cashflow-Marge von 37%. Damit sei Meta Platforms klarer Spitzenreiter unter allen Big-Tech-Werten.Für viele Langfristanleger dürfte die Volatilität bei der Meta Platforms-Aktie nicht neu sein. Ähnliche Kursausschläge habe es allerdings bereits nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica und den Q2-Zahlen im Jahr 2018. Die Meta Patforms-Aktie habe sich danach immer erholen und neue Rekordstände erreichen können. Kurzfristig ist das Papier jedoch angeschlagen. Daher sollten Anleger vor dem Neueinstieg die Bodenbildung abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)Hinweis: