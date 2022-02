Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

227,05 EUR -20,46% (03.02.2022, 12:26)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

227,80 EUR -19,23% (03.02.2022, 12:11)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

323,00 USD +1,25% (02.02.2022)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem enttäuschenden Ausblick habe Meta am Mittwochabend die Anleger schockiert. Die Aktie sei daraufhin im nachbörslichen US-Handel rund 23 Prozent nach unten gekracht. Dieses Kursbeben hätten auch andere Social-Media-Aktien zu spüren bekommen - Twitter sei acht Prozent gefallen, Pinterest zehn und Snap habe satte 17 Prozent verloren. Kein Wunder, denn das große Problem von Facebook betreffe auch die Konkurrenz.Ein Grund für die deutlich unter den Erwartungen liegende Umsatzprognose von Meta sei sicherlich Apples App-Tracking-Transparency, das laut Management zu Umsatzeinbußen von zehn Milliarden Dollar führen könnte. Das wirklich Geschäfts-bedrohende Problem sei aber der Konkurrent TikTok.Im Earnings Call nenne Meta-CEO Mark Zuckerberg den zunehmenden Wettbewerb als ersten Grund für die erwartete Schwäche im laufenden Jahr. "Die Menschen haben eine große Auswahl, wie sie ihre Zeit verbringen wollen, und Apps wie TikTok wachsen sehr schnell", habe Zuckerberg nüchtern festgestellt und sehe kurzfristig bei den für Werbefirmen wichtigen Impressions niedrigere Wachstumsraten.Wie schnell die Nutzer von TikTok wachsen würden, mache dieser Vergleich mit dem Vorjahresquartal deutlich: Während Facebook die Zahl der monatlich aktiven Nutzer nur um vier Prozent auf 2,91 Milliarden gesteigert habe, dürfte der chinesische Konkurrent schätzungsweise um 38 Prozent auf 1,08 Milliarden zugelegt haben.Damit stoße Meta jedoch auf das nächste Problem: "Aktuell lässt sich Reels deutlich schwerer monetarisieren als Feed und Stories", gebe Finanzchefin Sheryl Sandberg Preis. Wenn hier also das Engagement am schnellsten wachse, würden Werbe-Impressions an den entscheidenden Stellen fehlen. Man erwarte aber, dass sich die Monetarisierungsrate durch die Investitionen in Reels künftig verbessern werde.Andere Social-Media-Plattformen seien ebenfalls von der steigenden Popularität von TikTok betroffen. Denn auch wenn die Nutzer immer mehr Zeit online verbringen würden, sei auch hier die Zeit begrenzt. Und der aufstrebende Konkurrent habe Facebook, Instagram & Co in Sachen Verweildauer schon längst hinter sich gelassen. Beinahe 24 Stunden pro Monat würden deutsche Nutzer beispielsweis laut AppAnnie auf TikTok verbringen - mehr als doppelt so viel Zeit wie auf Facebook.App-Tracking-Änderungen und dann auch noch die anhaltende Stärke von TikTok. Die großen Sorgen von Facebook seien ein schlechtes Signal für die gesamte Branche. Bei der Aktie von Meta seien die Kursgewinne des vergangenen Jahres dahin und es dürfte dauern, bis das Vertrauen der Anleger wiederhergestellt sei. Anderen Social-Media-Aktien drohe das gleiche Schicksal - insbesondere das in den vergangenen Jahren stark auf Videoformate fokussierte Snap im Rahmen der heute erscheinenden Q4-Zahlen. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link