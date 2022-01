Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Mutter habe viele Anleger mit ihrer Vision vom Metaverse begeistert. Laut einem Bericht von The Information müsse der US-Konzern aber wenige Monate nach der Verkündung des neuen Namens und der neuen Metaverse-Vision einen ersten großen Rückschlag verkraften. Laut The Information habe Meta Platforms die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems für seine VR/AR-Brillen gestoppt. An dem Projekt hätten rund 300 Entwickler für rund vier Jahre gearbeitet.Aktuell würden die Oculus-Brillen eine Open-Source Version des Android-Betriebssystems nutzen. Diese Version solle jetzt entsprechend modifiziert und an die Bedürfnisse im Metaverse angepasst werden. Doch laut dem Bericht sei auch die Arbeit an dem eigenen OS noch nicht komplett vom Tisch.Laut Mark Zuckerberg werde das Metaverse ein offenes Ökosystem mit standardisierten Schnittstellen sein, das von seinen Nutzern sowie anderen Entwicklern und Unternehmen mitaufgebaut werde und in welchem Datenschutz und Sicherheit der Nutzer an vorderster Stelle stehen sollten. Sie würden im Metaverse mithilfe ihrer digitalen Avatare aus ihrem "Homespace" in verschiedene virtuelle Realitäten eintauchen können. Gerade im Bereich der Unterhaltung seien dabei der Fantasie keine Grenzen gesetzt.In einem schwachen Tech-Markt drücke der Bericht zusätzlich auf die Meta Platforms-Aktie. Anleger sollten sich vorerst nicht beirren lassen und long, bleiben so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: