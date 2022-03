Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

180,02 EUR -1,61% (07.03.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

180,72 EUR -1,32% (07.03.2022, 09:25)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

200,06 USD -1,43% (04.03.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

MVRS



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Am Wochenende hätten einige US-Unternehmen angekündigt, ihre Geschäfte in Russland aufzugeben. Neben PayPal und den Kreditkarenfirmen Visa sowie MasterCard hätten sich nun auch Meta Plattforms und Netflix nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs operativ aus Russland zurückgezogen.Nach der russischen Invasion in die Ukraine stelle Netflix den Betrieb in Russland ein. Zudem ziehe Facebook beim russischen Online-Werbesystem den Stecker. Damit könnten Werbekunden aus Russland nicht nur keine Anzeigen mehr im eigenen Land platzieren, sondern auch international.Zugleich arbeite man daran, trotz der angekündigten Facebook-Blockade Dienste des Unternehmens in Russland so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Die russische Medienaufsicht habe am Freitag die Blockade von Facebook in Russland bekannt gegeben. Die Medienaufsicht habe als Begründung eine "Diskriminierung russischer Medien" genannt. Facebook habe angesichts von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine die Sichtbarkeit russischer Staatsmedien zum Teil eingeschränkt.(Mit Material von dpaAFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: