Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

201,95 EUR +0,12% (28.03.2022, 16:11)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

202,90 EUR +1,51% (28.03.2022, 15:55)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

223,0799 USD +0,57% (28.03.2022, 15:57)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Facebook-Konzern Meta habe zuletzt für reichlich negativen Newsflow gesorgt. Unter anderem habe das Unternehmen in seinem Jahresbericht damit gedroht, sich aus Europa zurückzuziehen, da es derzeit keine Rechtssicherheit um den Transfer von personengebundenen Daten aus Europa in die USA gäbe. Nun deute sich jedoch an dieser Stelle eine Entspannung an.Die EU und die USA hätten sich am Freitag "im Prinzip" auf den Austausch von Daten zwischen den beiden Wirtschaftsregionen geeinigt. Dabei sollten wichtige Aspekte des Datenschutzes berücksichtigt werden. Weitere Einzelheiten zum Deal seien noch nicht bekannt geworden."Dieses Rahmenwerk unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Privatsphäre, den Datenschutz und die Rechtsstaatlichkeit", habe Präsident Joe Biden am Freitag gesagt und hinzugefügt, dass der reibungslose Datenfluss "dazu beitragen [würde], die bestehenden Wirtschaftsbeziehungen mit der EU im Volumen von 7,1 Billionen Dollar zu erleichtern".Das neue Abkommen werde "vorhersehbare und vertrauenswürdige Datenflüsse zwischen der EU und den USA ermöglichen und die Privatsphäre sowie die bürgerlichen Freiheiten schützen", habe die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen gesagt.Anleger bleiben bei der Meta Platforms-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link