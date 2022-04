XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

205,35 EUR -3,70% (06.04.2022, 16:47)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

224,05 USD -3,36% (06.04.2022, 16:48)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Sinkende Gewinnaussichten aufgrund höherer Investitionsausgaben sei einer der Gründe gewesen, warum viele Anleger der Aktie des Social-Media-Giganten den Rücken gekehrt hätten. Gehe es nach Analysten der Schweizer Bank UBS, dann dürfte die Profitabilität schon bald wieder deutlich anziehen. UBS-Experte Lloyd Walmsley habe daher seine Kaufempfehlung für die Meta Platforms-Aktie bestätigt und sein Kursziel von 280 auf 300 USD angehoben, was vom aktuellen Niveau aus einem Potenzial von fast 30% entspreche.Aus Sicht des "Aktionärs" sei die Meta Platforms-Aktie mit einem 22er-KGV von 17 recht günstig bewertet. Viele Risiken dürften in den aktuellen Kurs des US-Konzerns bereits eingepreist sein. Allerdings sei der Chart nach wie vor angeschlagen. Um für neue Kursfantasie zu sorgen, müsse das Unternehmen daher bei den anstehenden Quartalszahlen überzeugen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:204,85 EUR -3,58% (06.04.2022, 17:01)