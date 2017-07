Deutschland steht an der Seite Koreas



"Ich darf Ihnen versichern, dass Deutschland an der Seite der koreanischen Bevölkerung steht, wenn es darum geht, klar zu zeigen, dass wir gegen das Raketenprogramm und die atomare Bewaffnung Nordkoreas sind und dass wir uns gemeinsam für den Frieden einsetzen", erklärte Merkel.



Einigkeit über G20-Leitbild



Merkel empfing Moon Jae-in kurz vor dem G20-Gipfel zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland. Sie freue sich, dass sie mit dem Präsidenten gemeinsame Überzeugungen habe. "Uns eint, dass wir die Globalisierung, das Zusammenleben der Völker nur gestalten können, wenn wir das auf der Basis von regelbasierten Werten machen und dass eine solche regelbasierte Weltordnung das Leitbild ist, dem auch G20 folgt", so die Kanzlerin.



Bei dem Gespräch der Kanzlerin und dem Staatspräsidenten ging es auch um den weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen. (Pressemitteilung vom 05.07.2017)(06.07.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Kanzlerin hat dem Präsidenten der Republik Korea ihre Unterstützung in der Krise mit dem nördlichen Nachbarn zugesichert, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Druck auf Nordkorea sollte aufrecht gehalten und die Sanktionen weiter erhöht werden, so Merkel. Thema war auch die G20-Agenda."Von Nordkorea geht eine große Gefahr für den Weltfrieden aus", betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Pressestatement vor dem Beginn ihres Gesprächs mit dem Staatspräsidenten der Republik, Korea Moon Jae-in. Das nordkoreanische Regime setze seine völkerrechtswidrige Atom- und Raketenpolitik fort. Deshalb gelte es jetzt zu überlegen, wie der Druck aufrecht erhalten und Sanktionen weiter erhöht werden können. "Dies ist ist uns ein Herzensanliegen", hob Merkel hervor. Deutschland wisse aus eigener Erfahrung, was die Teilung eines Landes bedeute. Und welche Freude mit der Einheit verbunden sei.