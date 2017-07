Bei der G20 setze sich Singapur als Vorsitz der Global Governance Group sehr stark dafür ein, dass die Interessen kleinerer und mittlerer Länder nicht vergessen werden, so Merkel. Es sei von "besonderer Bedeutung, dass bei den G20 eben nicht nur die Großen am Tisch sitzen, sondern dass wir auch die Vertreter derjenigen Länder hören, die kleiner sind, aber natürlich eine genauso wichtige Rolle spielen", betonte die Kanzlerin.



"Wir sind uns einig, dass wir die multilateralen Beziehungen stärken wollen durch den G20-Gipfel, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, insbesondere offene Handelsströme, so Bundeskanzlerin Merkel. Sich zu öffnen und sich den neuen technologischen Entwicklungen zu stellen, sei etwas, womit Singapur in seiner Geschichte auch selber viel Erfolg gehabt habe.



Lee dankt für Unterstützung bei Freihandelsabkommen



Premierminister Lee Hsien Loong bedankte sich bei Bundeskanzlerin Merkel für die Unterstützung Deutschlands in Bezug auf ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur. Es werde Vorbild für ein Abkommen aller Asean-Staaten mit der EU sein. Bundeskanzlerin Merkel sei auch "eine gute Freundin", deren Rat man zu schätzen wisse, sagte Lee.



Wirtschaftsbeziehungen



Singapur ist wichtigster Wirtschaftspartner Deutschlands im Raum der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (ASEAN). Gegenwärtig sind in Singapur etwa 1500 deutsche Firmen registriert. Angesichts der engen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen kooperiert Deutschland mit Singapur im Bereich der dualen Berufsausbildung. Im Rahmen des "Poly goes UAS""Programms können etwa Absolventen der "Polytechs" nach 6-monatigem Deutsch-Kurs am Goethe-Institut zum Studium nach Deutschland"(06.07.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei einem Treffen mit Singapurs Premierminister Lee hat Bundeskanzlerin Merkel die Bedeutung offene Handelsströme betont, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Blick auf den G20-Gipfel seien sich beide einig, die multilateralen Beziehungen stärken zu wollen, so Merkel. "Wir brauchen eine offene Gesellschaft."Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Premierminister von Singapur, Lee Hsien Loong, erörterten nach der Begrüßung im Kanzleramt gemeinsam den bevorstehenden G20-Gipfel. Sie freue sich, mit Lee vor dem G20-Gipfel sprechen zu können - um auf dem Gipfel in Hamburg die Beziehungen beider Länder noch zu vertiefen, so Merkel.Singapur vertritt bei G20 die kleineren Länder