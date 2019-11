Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck KGaA setze sich nach dem Zukauf des US-Halbleiterzulieferers Versum für 2019 höhere Umsatz- und Ergebnisziele. Die Erlöse sollten 2019 nun auf 15,7 bis 16,3 Milliarden Euro steigen, wie der im DAX notierte Konzern am Donnerstag in Darmstadt mitgeteilt habe. Zuvor seien 15,3 bis 15,9 Milliarden Euro angepeilt worden. Beim um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwarte Merck nun 4,23 bis 4,43 Milliarden Euro. Zuvor habe die Spanne 4,15 bis 4,35 Milliarden betragen. 2018 habe der Konzern 14,8 Milliarden Euro umgesetzt und operativ 3,8 Milliarden Euro verdient.Im Zeitraum Juli bis September habe der Umsatz um rund acht Prozent auf 4,05 Milliarden Euro zugelegt. Insbesondere hätten erneut die beiden stärksten Standbeine des Konzerns - das Pharmageschäft sowie die Laborsparte - zum Wachstum beigetragen. Hier hätten die Erlöse jeweils im zweistelligen Bereich zugelegt.Im Pharmabereich habe sich etwa das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad, für das Merck im Frühling die lang ersehnte Zulassung in den USA erhalten habe, erneut als verlässlicher Treiber erwiesen. Mit erzielten Erlösen von insgesamt 89 Millionen Euro seien die Schätzungen von Analysten leicht übertroffen worden. Die Nachfrage nach dem Krebsmittel Bavencio sei ebenfalls höher gewesen als im Schnitt erwartet: Die Erlöse hätten sich hier auf 29 Millionen Euro belaufen. Beim Multiple-Sklerose-Mittel Rebif seien die Umsätze dagegen wegen der anhaltend hohen Konkurrenz um mehr als 15 Prozent auf 318 Millionen Euro zurückgegangen. Die Schwierigkeiten bei dem Mittel seien aber erwartet worden.Im Geschäft mit den Spezialmaterialien hätten sich die seit einiger Zeit bestehenden Probleme ebenfalls fortgesetzt: Der Umsatz sei hier um rund sieben Prozent auf 583 Millionen Euro zurückgegangen. Der noch stärkere organische Rückgang von über zehn Prozent habe durch positive Währungseffekte zum Teil kompensiert werden können. Der Konzern habe in diesem Bereich vor allem mit der wachsenden Konkurrenz aus Asien aber auch mit einer allgemeinen Marktschwäche zu kämpfen.An der Börse sei der erhöhte Ausblick zunächst gut angekommen: Die Aktie habe vor Handelsbeginn um etwas mehr als ein Prozent zugelegt. Auf den ersten Blick erscheine das Zahlenwerk des Konzerns besser als gedacht, habe ein Händler kommentiert und die Umsatzentwicklung bei den wichtigsten Medikamenten der Darmstädter hervorgehoben. Die erhöhte Prognose liege zum Teil an günstigen Währungseffekten, zum Teil aber auch am Versum-Kauf. Im weiteren Handelsverlauf hätten aber Gewinnmitnahmen eingesetzt. Derzeit notiere die Aktie von Merck 1,5 Prozent im Minus und sei damit der drittstärkste Verlierer des Tages im DAX.Angesichts der starken Kursentwicklung zuletzt sei die Korrektur nicht ungewöhnlich - zumal bei 115,20 Euro ein starker Widerstand warte: das Allzeithoch, dass vor gut zwei Jahren markiert worden sei. Hier dürfte das Papier nun erst einmal Kraft tanken, um einen Angriffsversuch darauf zu starten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)Mit Material von dpa-AFX