Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (09.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) von 80 auf 82 Euro.Der Darmstädter Konzern habe auch in Q2 unter negativen Währungseffekten gelitten, die sich zwar beim Umsatz abgeschwächt, beim Ergebnis - das schon bisher stärker davon betroffen gewesen sei - aber sogar nochmals verstärkt hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Ausblick für das Gesamtjahr 2018 werde nun beim Umsatz bestenfalls eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet, während beim Ergebnis weiterhin mit einem Rückgang gerechnet werde.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt angesichts dieser verhaltenen Aussichten zunächst bei seiner Halteempfehlung für die nach den jüngsten Kurssteigerungen wiederrecht anspruchsvoll bewertete Merck-Aktie und hebt das Kursziel von 80 auf 82 Euro an. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: