Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (23.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Investitionen in die Zukunft: Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA baue sein Geschäft rund um die mRNA-Technologie aus. Das DAX-Unternehmen habe am Mittwoch mitgeteilt, es habe die Übernahme der US-Biopharma-Firma Exelead für 780 Millionen Dollar (rund 687 Millionen Euro) abgeschlossen.Zugleich habe Merck angekündigt, über zehn Jahre mehr als 500 Millionen Euro in die Technologiekapazitäten von Exelead zu investieren. Verkäufer sei der italienische Pharmakonzern Essetifin gewesen.Mit der Kompetenz des Unternehmens erreiche Merck einen Meilenstein auf dem Weg, einer der führenden Auftragsentwickler und -hersteller von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien zu werden. Man wolle hierbei die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. "mRNA ist eine vielversprechende Technologie mit großem Potenzial, das weit über Covid-19 hinausreicht", habe Matthias Heinzel, Mitglied der Merck-Geschäftsleitung, gesagt. "Wir werden weiter in diese Technologie investieren, um ihr Potenzial zu heben."Exelead sei unter anderem auf Lipid-Nanopartikel spezialisiert, einer Schlüsselkomponente für mRNA-Therapeutika, die auch bei der Bekämpfung von Covid-19 zum Einsatz kämen. Merck beliefere bereits den Impfstoffhersteller BioNTech mit dringend benötigten Lipiden für das Vakzin der Mainzer und des US-Konzerns Pfizer. Bereits Anfang 2021 habe Merck den Hamburger mRNA-Spezialisten Amptec übernommen.Merck KGaA rüste sich mit einer ausgewogenen M&A-Politik für die Zukunft. Im schwachen Marktumfeld sei der DAX-Wert allerdings auch deutlich unter die Räder gekommen und unter den Stopp des "Aktionär" bei 175,00 Euro gerutscht. Die Empfehlung sei mit einem Gewinn inklusive Dividenden von 71,7 Prozent verkauft worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: