XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

139,15 EUR -1,49% (22.01.2021, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

139,50 EUR -1,20% (22.01.2021, 13:22)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (22.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF).Merck habe am 20.01. die laufende Phase-III-Studie beim Medikamentenkandidat Bintrafusp alfa zur Behandlung von Lungenkrebs abgebrochen, da der primäre Endpunkt voraussichtlich nicht erreicht werde. Die Aktie habe darauf mit einem Kursabschlag (20.01.: -4%) reagiert. Bintrafusp alfa werde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung (Februar 2019) mit GlaxoSmithKline (GSK) entwickelt, die Zahlungen an Merck, beim Erreichen bestimmter Meilensteine, von bis zu 3,4 Mrd. Euro vorsehe.Durch den Abbruch der Phase-III-Studie werde eine Meilensteinzahlung von GSK in Höhe von 500 Mio. Euro nicht ausgelöst. Zudem würden sich jetzt nur noch zwei Medikamentenkandidaten der gesamten Entwicklungspipeline von Merck in Phase-III befinden. Da derzeit neun weitere klinische Studien mit Bintrafusp alfa zur Behandlung weiterer Krebsarten durchgeführt würden, bestehe für Merck nach wie vor die Möglichkeit Bintrafusp alfa zur Marktreife zu entwickeln und Meilensteinzahlungen von bis zu 2,9 Mrd. Euro zu erhalten.Außerdem habe Merck Anfang Januar das deutsche Unternehmen AmpTec (Entwicklung und Vermarktung von mRNA) übernommen, um die Kapazitäten zur Entwicklung und Herstellung von mRNA auszuweiten. Vor dem Hintergrund mRNA basierter COVID-19-Impfstoffe, die den Impuls für weitere mRNA basierte Behandlungsmethoden setzen würden, werte der Analyst die Akquisition als strategisch sinnvoll. Allerdings seien keine finanziellen Details offengelegt worden, weshalb er die Transaktion schwer einschätzen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: