Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

100,70 EUR +1,41% (28.03.2019, 15:02)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (28.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Pharmatitel habe sich seit Anfang März enorm stark entwickelt. Am heutigen Donnerstag gelinge der Merck-Aktie sogar der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch und damit ein neues Kaufsignal. Die Merck-Aktie könne bis zum frühen Nachmittag 1,6 Prozent auf 101 Euro zulegen und sei damit hinter Fresenius Medical Care und Covestro die bislang drittstärkste Aktie des Tages im DAX.Im Fokus bei Merck stehe aktuell die geplante Übernahme des US-Halbleiterzulieferers Versum Materials. In dieser Woche hätten die Darmstädter ein feindliche Übernahmeofferte vorgelegt. Mit 48 Dollar je Aktie in bar entspreche das Angebot einem Unternehmenswert von rund sechs Milliarden Dollar (rund 5,3 Mrd. Euro), habe Merck am Dienstag bekannt gegeben. Das Angebot laufe bis 7. Juni vorbehaltlich einer Verlängerung. Finanzierungszusagen von Banken für den Milliarden-Deal habe man bereits eingeholt.DER AKTIONÄR rate bereits engagierten Anlegern bei der Merck-Aktie an Bord zu bleiben. Ein etwaiger Kauf berge aber durchaus auch Risiken. Bestehende Positionen sollten deswegen in jedem Fall mit einem Stopp bei 83 Euro abgesichert werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2019)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:100,95 EUR +1,56% (28.03.2019, 14:48)