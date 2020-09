Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

124,55 EUR -1,93% (21.09.2020, 15:50)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (21.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Das Papier des Darmstädter Konzerns habe zum Wochenauftakt nur kurzzeitig Höhenluft schnuppern können, habe dann jedoch direkt Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. Profitiert habe die Merck-Aktie zunächst von einer positiven Einschätzung der Deutschen Bank, die die Merck-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft hat und das Kursziel von 110 auf 146 Euro erhöht. Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche sei sei allerdings auch schnell ins Minus gerutscht.Die Merck-Aktie habe am heutigen Montagmorgen ein neues Allzeithoch markieren können. Dann sei dem Papier jedoch die Luft ausgegangen. Es sei zuletzt unter die alte Rekordmarke von 125,95 Euro zurückgefallen. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, dass relativ schnell ein erneuter Angriff erfolge, andernfalls dürfte eine längere Konsolidierungsphase folgen. Dabeibleiben, aber Position mit einem relativ engen Stopp absichern, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:124,30 EUR -1,93% (21.09.2020, 15:40)