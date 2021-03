Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



date 2021-03



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein in der Corona-Pandemie brummendes Laborgeschäft habe den Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA im vergangenen Jahr angetrieben. Der Konzern habe in dem Geschäftsbereich vor allem von der hohen Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für die Arzneimittelherstellung profitiert - auch im Zusammenhang mit Covid-19. "Das Jahr 2020 war geprägt von beispiellosen Turbulenzen", habe der scheidende Konzernchef Stefan Oschmann laut Mitteilung am Donnerstag in Darmstadt gesagt. "Wir haben aber auch unter Pandemiebedingungen unsere Strategie konsequent weiter umgesetzt und ein wirklich hervorragendes Geschäftsergebnis erzielt."So seien die Erlöse des Konzerns im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro gestiegen, wobei zum Wachstum im Schlussquartal alle drei Geschäftsbereiche beigetragen hätten. Damit habe Merck die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten übertroffen.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sei um 18,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro geklettert. Für den starken Anstieg sei auch eine bereits im Jahresverlauf erfolgte Auflösung aus Rückstellungen verantwortlich gewesen, nachdem Merck einen Patentstreit mit dem US-Konzern Biogen gewonnen habe. Nach Steuern sei der Gewinn um gut die Hälfte auf fast zwei Milliarden Euro gestiegen. Die Aktionäre sollten eine auf 1,40 (Vorjahr: 1,30) Euro erhöhte Dividende erhalten.Im neuen Geschäftsjahr rechne der Konzern damit, dass sich die im zweiten Halbjahr 2020 eingesetzte Erholung seiner Geschäfte von der Pandemie fortsetzen werde, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitgeteilt habe. Das Management um den scheidenden Konzernchef Stefan Oschmann stelle daher für 2021 ein starkes organisches Umsatzwachstum in Aussicht.Die Aktie reagiere am frühen Morgen im einen allgemeinen schwachen Börsenumfeld am heutigen Donnerstag auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 130,65 Euro. Damit setze die Aktie ihre im Januar gestartete Korrekturbewegung fort. Eine wichtige Unterstützung stelle die 200-Tage-Linie dar. In den Monaten zuvor habe das Papier aber auch eine beeindruckende Rally hingelegt."Der Aktionär" hat die Aktie von Merck im Mai 2020 bei 103,50 Euro zum Kauf empfohlen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.03.2021)Mit Material von dpa-AFX