Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

65,42 EUR +1,02% (30.09.2021, 15:08)



Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

65,60 EUR +2,31% (30.09.2021, 14:03)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

75,09 USD +2,41% (29.09.2021, 22:10)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (30.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.In den letzten Tagen hätten sich die Anzeichen verdichtet, nun sei es amtlich: Merck & Co übernehme die Biotech-Gesellschaft Acceleron Pharma (ISIN: US00434H1086, WKN: A1W5LE) für einen zweistelligen Milliarden-Dollar-Betrag. An der Börse werde der Schachzug des Pharmakonzerns, der vor allem für das Krebsmittel Keytruda bekannt sei, positiv aufgenommen.Je Acceleron Pharma-Aktie sollten 180 US-Dollar in bar gezahlt werden, wie Merck & Co am Donnerstag bekannt gegeben habe. Der Unternehmenswert liege bei rund 11,5 Mrd. US-Dollar (9,9 Mrd. Euro). Der Deal solle in Q4 abgeschlossen sein. Zuvor habe das Wall Street Journal über den potenziellen Kauf berichtet.Merck & Co stärke mit Acceleron Pharma sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Krankheiten. Besonders interessant sei ein experimentelles Arzneimittel zur Behandlung der Pulmonal-arteriellen Hypertonie (PAH). Die Erkrankung führe zu einer Verringerung des Sauerstoffgehalts im Blut. Die Substanz von Acceleron Pharma mit dem Namen Sotatercept verspreche, das erste zu sein, das nicht nur die Symptome behandle und die Krankheit verlangsame, sondern sie möglicherweise sogar stoppen könne.Die in den letzten Tagen aufgekommenen Gerüchte hätten die Acceleron Pharma-Aktie bereits in Richtung des Übernahmepreises getrieben, den Merck & Co bereit sei, zu zahlen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link