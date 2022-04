7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

79,30 EUR +0,13% (14.04.2022, 15:18)



XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

78,80 EUR +0,51% (14.04.2022, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

86,13 USD +0,58% (13.04.2022, 22:02)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (14.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) von "Kauf" auf "Halten" herunter.Das Zahlenwerk von Merck & Co zum Q4 2021 sei äußerst solide ausgefallen und habe oftmals die Markterwartungen übertroffen. Der Konzern habe ein Umsatzplus von 24% (bereinigt um Währungseffekte +23%) auf USD 13,52 Mrd. erwirtschaftet, womit man die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 13,19 Mrd. leicht habe übertreffen können. Äußerst positiv habe man allerdings beim bereinigten Gewinn je Aktie überrascht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei dieser um starke 84% (bereinigt um Währungseffekte +82%) auf USD 1,80 angewachsen und habe damit die Konsensschätzung von USD 1,54 um satte 17% übertroffen.Diese dynamische Entwicklung sei abermals durch das Blockbustermedikament (= mindestens USD 1 Mrd. Umsatz pro Jahr) Keytruda (Krebs) gestützt worden, welches mit einem Umsatz von USD 4,58 Mrd. zwar die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 4,75 Mrd. knapp verfehlt habe, allerdings ein robustes Wachstum von 15% (bereinigt um Währungseffekte +16%) verzeichnet habe. Mehr als überzeugen können habe der Umsatz des HPV-Impfstoffs Gardasil, welcher sich aufgrund einer erhöhten Nachfrage in China um ganze 53% (bereinigt um Währungseffekte +50%) auf USD 1,53 Mrd. verbessert habe. Somit habe man die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,29 Mrd. um deutliche 19% hinter sich gelassen.Das erst kürzlich unter anderem von der FDA zugelassene Corona-Medikament Molnupiravir habe vor allem in den USA, Großbritannien und Japan bereits für eine ordentliche Befüllung der Auftragsbücher gesorgt und einen Umsatz von USD 952 Mio. generiert, deutlich mehr (+13%) als von Analysten mit USD 842 Mio. erwartet worden sei. Trotz einer signifikant geringeren Wirksamkeit als das Konkurrenzprodukt Paxlovid von Pfizer (30% vs. 89% Schutz vor Krankenhausaufenthalt oder Tod bei Hochrisikopatienten) werde das Medikament trotzdem nachgefragt und zumindest eine kurzfristige Umsatzstütze darstellen.Für das kommende Geschäftsjahr erwarte Merck & Co einen Umsatz zwischen USD 56,1 Mrd. und USD 57,6 Mrd. sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 7,12 und USD 7,27. Im Mittel dieser beiden Spannen würde dies einem Wachstum von 18% bzw. 20% entsprechen, womit in beiden Fällen den Markterwartungen entsprochen worden sei.Das direkte Exposure zu Russland und der Ukraine sei bei Merck & Co bei einem Umsatzanteil von unter 1% kaum erwähnenswert. Wie die meisten Unternehmen im Gesundheitsbereich habe Merck & Co momentan mehrere aktive Studien in den beiden Ländern. Diese seien aber nur ein Teil von übergeordneten, global angelegten Studien. Sprich, selbst im Worst-Case-Szenario der vorzeitigen Beendigung dieser laufenden Studien sollte dies keinen merklichen Einfluss auf die R&D-Pipline des Unternehmens haben.Der US-Pharmariese Merck & Co habe für das Q4 2021 ein Zahlenwerk vorlegen können, welches öfters positiv habe überraschen können, speziell was den bereinigten Gewinn je Aktie betreffe. Keytruda sowie Gardasil würden weiterhin zuverlässige Umsatzquellen mit einem robusten Wachstum darstellen und auch das neuzugelassene Corona-Medikament Molnupiravir fülle trotz offensichtlicher Unterlegenheit gegenüber dem Konkurrenzprodukt Paxlovid (Pfizer) die Auftragsbücher und werde zumindest kurzfristig eine Stütze für das Unternehmen sein. Der Konzern weise weiterhin einen Bewertungsabschlag von rd. 20% im Vergleich zu seiner Peer-Gruppe hinsichtlich Konsensschätzungen von KGV und EV/Sales für 2022 auf. Das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum des Konzerns übertreffe das seiner Vergleichsgruppe mit 5,8% vs. 3,6% bzw. 10,9% vs. 5,7% deutlich. Da die Aktie von Merck & Co zurzeit allerdings nahe ihres Allzeithochs gehandelt werde, gehe ANTIC nicht von einem nachhaltigen Ausbruch dieser aus.Aufgrund dieser zuletzt positiven Entwicklung des Aktienkurses stuft Benedikt-Luka ANTIC, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung von "Kauf" auf "Halten" herab, hebt sein Kursziel allerdings von USD 89 auf USD 93 im Zuge der starken Wachstumszahlen an. Bezogen auf das KGV und EV/ Sales (jeweils 2023) entspreche dies dem Niveau der Vergleichsgruppe. (Analyse vom 14.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: