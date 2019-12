Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

80,80 EUR 0,00% (09.12.2019, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

80,80 EUR +0,25% (09.12.2019, 14:32)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

88,85 USD -0,19% (06.12.2019)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (09.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst Sanofi, jetzt Merck & Co: Zum Wochenstart nehme das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor erneut kräftig Fahrt auf. Der US-Pharmakonzern wolle den Onkologie-Spezialisten ArQule für 2,7 Milliarden Dollar schlucken. Aktionäre sollten mit einer Prämie von über 100 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag abgefunden werden. Greife Merck & Co zu tief in die Tasche?Merck & Co dürfte es vor allem auf den BTK-inhibitor ARQ531 abgesehen haben. Nach Bekanntgabe der Übernahme habe ArQule frische Daten auf dem ASH Meeting veröffentlicht. Und die könnten sich absolut sehen lassen.ArQule habe ein atemberaubendes Comeback auf das Börsenparkett gezaubert. Im Jahr 2017 habe die Biotech-Aktie noch im Pennystock-Bereich notiert. Nun biete Merck & Co 20 Dollar je ArQule-Aktie.2,7 Milliarden Dollar klinge viel. Langfristig verspreche die ArQule-Pipeline jedoch immenses Umsatzpotenzial. "Der Aktionär" finde den Preis absolut fair.An der Börse sollte der Zukauf positiv gewertet werden. Ohnehin befinde sich die Aktie von Merck & Co in einer starken Verfassung. Vor Kurzem sei der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch geglückt.Der Pharma-Titel bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link