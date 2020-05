Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

70,60 EUR -1,40% (26.05.2020, 20:57)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

77,72 USD +1,77% (26.05.2020, 20:45)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (26.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) unter die Lupe.Merck & Co plante die Entwicklung zweier Impfstoffe und eines Medikaments zur Behandlung des neuartigen Coronavirus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, habe man kürzlich die Rechte zur Entwicklung eines vielversprechenden antiviral wirkenden Medikamentenkandidaten erworben. Der an der Emory Universität entwickelte EIDD-2801 genannte Wirkstoff wirke ähnlich wie das von Gilead Sciences entwickelte Remdesivir. Jedoch könne es laut Merck-Chef Kenneth Frazier als Pille verabreicht werden. Es sei zudem leichter herzustellen und in großer Stückzahl zu produzieren.Die Merck & Co-Aktie habe sich derweil seit dem Korrekturtief im März bei 65,25 USD deutlich erholt. Im April sei das Papier aber beim Ausbruchsversuch über die 200-Tage-Linie gescheitert. Die anschließende Konsolidierung habe bei gut 75 Euro allerdings ein Ende gefunden. Nun nehme die Merck & Co-Aktie wieder Fahrt auf, aber erst der erfolgreiche Ausbruch würde das charttechnische Bild klar aufhellen. "Der Aktionär" sehe jedoch derzeit bei anderen Werten im Pharma- und Biotechsektor mehr Potenzial. Die Merck & Co-Aktie sei daher derzeit nur eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Merck & Co-Aktie:Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:70,80 EUR 0,00% (26.05.2020, 17:35)