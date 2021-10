Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete.



Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) unter die Lupe.Es sei der Paukenschlag in der vergangenen Woche gewesen, als der US-Pharmakonzern Merck & Co Studiendaten zu seinem neuen Corona-Medikament Molnupiravir veröffentlicht habe. Die Hoffnung: Die Corona-Pille könnte den Wendepunkt in der Coronakrise bringen. Nun hätten aber zwei indische Arzneimittelhersteller Studien mit dem Mittel gestoppt.Die von Merck & Co in der vergangenen Woche veröffentlichten Studiendaten habe gezeigt, dass das neue Mittel die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe bei Risiko-Patienten halbiere. Entsprechende Zulassungsanträge sollten nun rasch vorangetrieben werden.Derartig oral verabreichte Medikamente würden wahrscheinlich eine Schlüsselrolle bei der Entlastung der Krankenhäuser spielen, die aktuell Corona-Patienten behandelten, habe Analyst Andrew Baum von der US-Bank Citigroup geschrieben. Die Aktien von Merck & Co hätten daraufhin einen kräftigen Kurssprung verzeichnet.Nun hätten aber Studien aus Indien ergeben, dass Molnupiravir keine "signifikante Wirksamkeit" gegen mittelschwere Covid-19-Erkrankungen gezeigt habe, berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Die beiden indischen Arzneimittelhersteller Aurobindo Pharma und MSN Laboratories würden ihre jeweiligen Spätphase-Studien mit dem experimentellen antiviralen Medikament bei mittelschweren Covid-19-Fällen deswegen einstellen wollen.Beide Pharmaunternehmen würden jedoch ihre separaten Studien bei Patienten mit milden Covid-19-Erkrankungen fortsetzen, so ein Expertenausschuss der indischen Arzneimittelbehörde.Bei Merck & Co liegt deswegen weiter ein Abstauberlimit bei 66 Euro im Markt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: