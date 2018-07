Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

54,75 EUR +0,55% (30.07.2018, 16:45)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

64,165 USD +1,06% (30.07.2018, 16:57)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (30.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK).Trotz einer Umsatzsteigerung von 89% beim neuen Blockbuster-Medikament Keytruda auf 1,67 Mrd. USD in Q2 habe der Markt negativ auf die Quartalszahlen reagiert. Der Grund dürfte in noch höheren Erwartungen liegen, vor allem was den Marktanteil gegenüber dem Konkurrenzprodukt Opdivo von BMS betreffe. Keytruda und Opdivo (1,63 Mrd. USD in Q2) hätten nahezu gleichauf beim Quartalsumsatz gelegen. Der Gesamtumsatz in Q2/2018 habe mithilfe eines leicht positiven Wechselkurseffektes von 1% um 5% auf 10,5 Mrd. USD zugelegt. Die Pharmasparte habe durch die Zuwächse bei Keytruda trotz generischer Konkurrenz ihren Umsatz um 6% (Wechselkurseffekt +3%) steigern können. Ebenfalls erfreulich sei die Entwicklung im Tiergesundheitsgeschäft gewesen, das um 14% auf 1,1 Mrd. USD habe zulegen können. Positive Wechselkurseffekte hätte 2% zum Wachstum beigesteuert. Das Wachstum sei vor allem durch höhere Absätze von Produkten für Wiederkäuer und Geflügel, sowie durch höhere Verkäufe von Haustierprodukten getrieben worden. Der berichtete Gewinn sei u.a. aufgrund höherer Forschungs- und Entwicklungskosten von 1,95 Mrd. USD auf 1,71 Mrd. USD gefallen. Bereinigt um Restrukturierungs- und M&A-Kosten habe der Gewinn um 3% auf 2,85 Mrd. USD zugelegt.Ausblick 2018 leicht angepasst: Der Umsatz solle zwischen 42,0 Mrd. USD und 42,8 Mrd. USD liegen (vorher: 41,8 Mrd. USD und 43,0 Mrd. Mrd. USD). Merck unterstelle dabei einen leicht positiven Währungseinfluss. Das Unternehmen gebe seine Ergebnis-Guidance auf EPS-Basis. Merck rechne mit einem bereinigten Gewinn für 2018 von 4,22 USD bis 4,30 USD (vorher: 4,16 USD bis 4,28 USD). Ohne Adjustierung sollten es 2,51 USD bis 2,59 USD je Aktie werden (vorher: 2,45 USD bis 2,57 USD).Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Merck & Co-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 68 USD bekräftigt. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Merck & Co-Aktie:Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:54,54 EUR +0,26% (30.07.2018, 13:30)