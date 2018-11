XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (19.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Merck und sein Partner Pfizer hätten einen Rückschlag bei ihrem gemeinsam entwickelten Medikament Avelumab erlitten. Die primären Ziele einer Studie an Patientinnen mit einer bestimmten Variante von Eierstockkrebs seien verfehlt worden. Sowohl Avelumab in Einzelgabe als auch in Kombination mit einer Chemotherapie hätten die Gesamtüberlebensrate nicht statistisch signifikant verbessert. Dies habe auch hinsichtlich der Zeit gegolten, in der die Krankheit nicht weiter voranschreite (progressionsfreies Überleben)."Auch wenn beim Gesamtüberleben und progressionsfreien Überleben keine statistische Signifikanz erreicht wurde, so zeigen die Studienergebnisse eine potenzielle klinische Aktivität der Kombinationsbehandlung mit Avelumab und Chemotherapie, die weitergehend analysiert wird", zeige sich Dr. Luciano Rossetti, Executive Vice President und globaler Leiter der Forschung und Entwicklung im Biopharma-Geschäft von Merck zuversichtlich. Dementsprechend zeige das Wertpapier von Merck auch kaum Bewegung auf die heutige Nachricht. Es verliere im Einklang mit dem DAX selber 0,4% auf 97,26 Euro.Avelumab, das als Bavencio vermarktet werde, zähle zu den größten Hoffnungsträgern des Konzerns. Bislang sei das Mittel bereits bei zwei kleineren Indikationen zugelassen, Tests bei weiteren Krebsarten würden aktuell laufen.Aus charttechnischer Sicht habe sich das Bild bei der Aktie letztlich ganz klar aufgehellt. Die 200-Tage-Linie sei zurückerobert und im Anschluss zweimal erfolgreich getestet worden. Die nächste insbesondere psychologisch wichtige Marke wartet bei 100 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Merck-Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: