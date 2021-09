Börsenplätze Merck-Aktie:



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (09.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Merck setze sich unter seiner neuen Chefin ehrgeizige Wachstumsziele: "Unsere Ambition ist, das weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden", so Belen Garijo anlässlich des heutigen Kapitalmarkttags. Dazu wolle der Pharma- und Spezialchemiekonzern kräftiger investieren als bisher. Für Zukäufe kalkuliere der DAX-Highflyer mit einem Betrag im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Merck zähle zu den heimlichen Gewinnern der Pandemie. Vor allem die Laborsparte boome. Der DAX-Konzern beliefere hier mehr als 50 Corona-Impfstoffentwickler weltweit und produziere Lipide als Baustein für den Impfstoff von BioNTech. Im Geschäft mit Spezialmaterialien zahle sich langsam die Neuorientierung auf die Halbleiterbrache aus. Auch die Pharmasparte habe im zweiten Quartal zugelegt. Für 2021 seien die Prognosen Anfang August erneut angehoben. Das Unternehmen erwarte nunmehr Umsatzerlöse im Bereich von 18,8 bis 19,7 Milliarden Euro.Doch damit sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht: Auf dem heutigen Kapitalmarkttag erkläre Merck, seinen Umsatz bis 2025 auf etwa 25 Milliarden Euro steigern zu wollen. Dies entspreche einer durchschnittlichen organischen Wachstumsrate von mehr als sechs Prozent pro Jahr. Neben den Zukäufen sollten dabei rund 80 Prozent des geplanten Zuwachses die drei Unternehmensbereiche beisteuern. Geplant sei zudem, die Investitionen im Zeitraum von 2021 bis 2025 um mehr als 50 Prozent gegenüber der vorangehenden Fünfjahresperiode zu steigern.Schon jetzt sei Merck mit der breiten Aufstellung in vielen zukunftsträchtigen Märkten sehr gut aufgestellt. Die Investoren würden die starke Positionierung honorieren. Seit Monaten befinde sich der DAX-Wert auf Rekordjagd, zum Wochenstart habe der Titel bei 207,90 Euro eine neue Bestmarke markiert.Interessierte Neueinsteiger sollten nun einen Rücksetzer Richtung 190 Euro abwarten. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link