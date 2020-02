Börsenplätze Merck-Aktie:



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein langfristig orientiertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in mehrheitlichem Familienbesitz, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen. In Mercks Unternehmensgeschichte von mehr als 350 Jahren waren und werden Menschen immer im Mittelpunkt stehen. Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche von Merck als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (10.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Im Monatsvergleich führe die Aktie der Deutschen Bank die Gewinnerliste mit einem Plus von 28,2 Prozent klar an. Auf den Plätzen zwei und drei würden mit plus 24,1 Prozent respektive plus 20,2 Prozent die Aktien von Wirecard und RWE folgen. Es würden E.ON und Fresenius Medical Care und auf Platz sechs bereits die Aktie von Merck KGaA folgen. Knapp zehn Prozent sei es bei der Aktie im Monatsvergleich nach oben gegangen.Die Analysten würden sich allerdings uneins zeigen, was die weitere Entwicklung der Aktie angehe. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum vierten Quartal (diese würden am 5. März präsentiert) auf "sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei dem Zwischenbericht des Chemie- und Pharmakonzerns stünden die Wachstumsaussichten für die Sparten Healthcare und Performance Materials im Mittelpunkt, habe Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben.Die DZ BANK habe den fairen Wert für Merck KGaA hingegen von 120 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Er erwarte, dass der Bereich Life-Science im Jahr 2020 von der hohen Marktnachfrage profitieren werde, so Analyst Peter Spengler in einer am Montag präsentierten Studie. Zudem dürften rückläufige Meilensteinzahlungen im Segment Healthcare in Zukunft durch neue Medikamenten ausgeglichen werden.Die Aktie von Merck habe vor wenigen Tagen bei 121,40 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Die kurzzeitige Unsicherheit im Zusammenhang mit der Übernahme von Versum sei längst verschwunden. Seit dem Zwischentief bei 85,84 Euro im Juni vergangenen Jahres bedeute das einen Anstieg von mehr als 40 Prozent. Die nächsten wichtigen Unterstützungen lägen bei 115 respektive 110 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link