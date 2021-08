Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

182,45 EUR -3,08% (06.08.2021, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

182,30 EUR -3,21% (06.08.2021, 12:15)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (06.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Rally bei der Aktie von Merck KGaA habe am Donnerstag an Fahrt aufgenommen. Denn das DAX-Unternehmen sei im Rahmen der Zahlen zum zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr geworden. Im Anschluss an die Bilanzvorlage hätten die Analysten die Gesellschaft, die unter anderem wichtige Lipide zur Herstellung des Corona-Impfstoffes von BioNTech liefere, erneut unter die Lupe genommen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Spezialmaterialien- und Pharmakonzern habe die Erwartungen klar übertroffen und zudem den Jahresausblick angehoben, habe Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Doch die Aktie werde schon auf einem Rekordniveau gehandelt.J.P. Morgan habe indes das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 165 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Spezialmaterialien- und Pharmakonzern wachse kontinuierlich, sei jedoch nicht angemessen bewertet, so Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe die Gewinnschätzungen deutlich nach oben geschraubt.Auch die Deutsche Bank habe den Zielkurs für die DAX-Aktie deutlich von 155 auf 220 Euro nach oben geschraubt. Das Votum laute "buy".Merck KGaA habe hervorragende Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Allerdings werde der Wert inzwischen mit einem 2022er KGV von 22 und einem 2022er KUV von 4,6 gehandelt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: