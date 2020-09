Börsenplätze Merck-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

123,15 EUR +0,94% (14.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

123,50 EUR +1,27% (14.09.2020, 17:46)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (14.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel starte mit Aufschlägen in die neue Woche und stehe vor einem frischen Kaufsignal. Vielversprechende Forschungssignale, positive Analystenstimmen und der anstehende virtuelle Kapitalmarkttag würden die entsprechenden Impulse liefern.Der Pharmakonzern vermelde neue Auswertungen einer Phase-III-Studie mit Bavencio bei fortgeschrittenem Blasenkrebs. Laut Luciano Rossetti, Leiter der Forschung und Entwicklung im Biopharmageschäft von Merck, seien die Ergebnisse als neue Option für die Erstlinien-Erhaltungstherapie vielversprechend.Zudem habe Morgan Stanley-Analyst Mark Purcell nach der Aufstockung seines Kursziels von 97 auf 127 Euro nun wieder etwas Luft nach oben signalisiert. Es gebe erste Anzeichen für eine starke Entwicklung in allen Konzernbereichen, so der Experte. In den vergangenen Jahren habe zumindest ein Bereich immer gebremst.Das dürfte auch Thema auf dem virtuellen Kapitalmarkttag am 16. September werden. Die Bank of America (BofA) rate vor der Veranstaltung zum Kauf und habe das Kursziel 140 Euro hochgesetzt. Auch die Experten der Citigroup würden sich optimistisch zeigen und hätten ihre Kaufempfehlung mit Ziel 126 Euro bestätigt. Sie würden mit kursstützenden Kommentaren des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens rund um den Kapitalmarkttag rechnen.Aufgrund der breiten Aufstellung in vielen zukunftsträchtigen Märkten eignet sich die Merck-Aktie hervorragend als langfristige Depotbeimischung, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link