Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

90,991 EUR +1,78% (29.11.2017, 16:36)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (29.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Merck müsse bei seinem größten Medikamenten-Hoffnungsträger einen Rückschlag verkraften. Die Krebsimmuntherapie Avelumab (Partnerschaft mit Pfizer) habe in einer Phase-3-Studie zur Behandlung von Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Magenkrebs das Studienziel verfehlt. Im Vergleich zu einer Chemotherapie habe Avelumab die Gesamtüberlebenszeit nicht verbessern können. Bei der Studie handle es sich um eine Drittlinienbehandlung. Es seien also Patienten behandelt worden, bei denen die Krankheit schon nach zwei vorausgegangenen Therapien fortgeschritten gewesen sei. Die Zulassung habe Avelumab, das Unter dem Namen Bavencio vertrieben werde, jedoch bereits zur Behandlung einer seltenen und aggressiven Form von Hautkrebs und für Blasenkrebs.Das Wertpapier habe aber keineswegs mit einem Minus auf die Meldung reagiert. Im Gegenteil: Es habe bis zum Nachmittag 1,6% auf 90,87 Euro gewonnen und damit auch die wichtige Unterstützung bei 90 Euro zurückerobern können. Profitiert habe die Aktie dabei von einer positiven Analyse von Warburg Research. Die Kaufempfehlung sei bestätigt worden. Auch Bernstein Research habe sein Rating bei "outperform" mit einem Kursziel von 115,00 Euro belassen.Trotz des letzten Anstiegs sei der Titel nach wie vor klar angeschlagen. Aus charttechnischer Sicht würde sich das Gesamtbild erst mit dem nachhaltigen Überschreiten der 100-Euro-Marke ändern.Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:91,19 EUR +2,55% (29.11.2017, 16:21)