Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

105,50 EUR -0,47% (24.03.2017, 12:36)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (24.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können Langfrist-Anleger bei der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) auf dem aktuellen Niveau zugreifen.Merck habe gestern bekannt gegeben, dass die FDA (Food and Drug Administration) die Marktzulassung für Avelumab Injektion 20 mg/ml zur intravenösen Verabreichung erteilt habe. Das Immuntherapeutikum werde unter dem Handelsnamen Bavencio gemeinsam von EMD Serono, dem biopharmazeutischen Geschäft von Merck in den USA und Kanada, und Pfizer zur Behandlung des sogenannten Merkelzellkarzinoms (MCC) vertrieben werden. Die Therapie sei die erste, die die FDA für die seltene Hautkrebsart genehmigt habe. Die FDA habe das Mittel, das sowohl den Orphan-Drug- als auch den Break-Through-Therapy-Status verliehen bekommen habe, im beschleunigten Zulassungsverfahren geprüft. Der gemeinsam mit Pfizer entwickelte Wirkstoff gelte als der größte Hoffnungsträger in der Pharma-Pipeline von Merck.Merck sei damit seinem Ziel, bis 2022 mit neuen Produkten Umsätze in Höhe von vier Mrd. Euro zu erreichen, ein gutes Stück näher gekommen. Das Wertpapier reagiere auf die Nachricht mit einem kräftigen Kurssprung nach oben. Es sei mit dem jüngsten Kursanstieg auf ein neues Jahreshoch geklettert und steuere jetzt direkt in Richtung des Allzeithochs bei 112,34 Euro.Langfrist-Anleger können bei der Merck-Aktie auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:105,45 EUR +3,23% (24.03.2017, 12:25)