XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

93,00 EUR +1,86% (05.01.2018, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

92,94 EUR +2,47% (05.01.2018, 14:58)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (05.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der DZ BANK:Die Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist als Pharma- und Spezialchemiekonzern in den drei Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Aus unserer Sicht spiegelt sich das hohe Umsatzpotenzial in der Pharma-Pipeline noch nicht in den Gewinnschätzungen wider, so die Analysten der DZ BANK.Das Kerngeschäft der Merck KGaA (Merck) unterteile sich in die drei Bereiche Healthcare (rezeptpflichtige Arzneimittel und rezeptfreie Produkte), Life Science (Labormaterialien, Technologien und Dienstleistungen für Forschung und Biotech-Produktion) und Performance Materials (Spezialchemikalien u.a. für Einsatz in der Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Lack- und Kunststoffindustrie und Kosmetik). 46% des Konzernumsatzes habe Merck im dritten Quartal 2017 im Bereich Healthcare erwirtschaftet, 38% im Bereich Life Science und 16% habe der Bereich Performance Materials beigesteuert.Mit 3,7 Mrd. Euro habe der Konzernumsatz im dritten Quartal 2017 auf Vorjahresniveau verharrt, wofür vor allem negative Währungseffekte verantwortlich gewesen seien aufzehrten. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen sei im dritten Quartal mit rund 1,1 Mrd. Euro um 8,3% hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. Ausschlaggebend hierfür seien höhere Kosten für Forschung und Entwicklung im Bereich Healthcare sowie eine Normalisierung der Marktanteile bei Flüssigkristallen gewesen. Der Anstieg des Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um 33,3% auf 901 Mio. Euro resultiere vor allem aus den Gewinnen der Veräußerung des Biosimilars-Geschäfts.Nach dem Verkauf des Biosimilars-Geschäfts an Fresenius könnten sich die Darmstädter nach Einschätzung der Analysten im Bereich Healthcare auch von ihrem Geschäft mit rezeptfreien Produkten (Nasensprays, Vitaminpräparate) trennen, das im dritten Quartal 2017 ein organisches Umsatzwachstum von 11,0% erreicht habe und für das mehrere potenzielle Käufer Interesse bekundet hätten. Der Vorstand, der seit September 2017 verschiedene Optionen prüfe, wolle Anfang dieses Jahres eine Entscheidung treffen.Am 21. Dezember 2017 hätten Merck und Pfizer bekannt gegeben, dass die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) den Status des Therapiedurchbruchs (Breakthrough Therapy) für Avelumab in Kombination mit Inlyta bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom, der häufigsten Art von Nierenkrebs, erteilt habe. Dadurch solle die Entwicklung und Prüfung beschleunigt werden. Avelumab habe von der FDA bereits den Status als Breakthrough Therapy für die Behandlung von Patienten mit metastasiertem Merkelzellkarzinom, einem aggressiven Typ von Hautkrebs, erhalten.Gleichzeitig würden die Analysten auch 2018 Belastungen durch höhere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Druck auf die Margen bei Flüssigkristallen durch chinesische Wettbewerber sehen. Als weitere Risikofaktoren würden sie negative Währungseffekte sowie mögliche Rückschläge bei der Medikamentenentwicklung ausmachen. So befinde sich Avelumab für die Behandlung von fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom noch in der klinischen Prüfung. Trotz des Breakthrough-Therapy-Status gebe es keine Garantie für eine Zulassung für diese Indikation. Mit dem Abschluss der Phase-III-Studie für Avelumab in Kombination mit Inlyta würden Merck und Pfizer Ende dieses Jahres rechnen. (Analyse vom 05.01.2018)Börsenplätze Merck-Aktie: