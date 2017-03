Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (17.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Guter Newsflow - AktienanalyseDer Pharma- und Chemiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) konnte seine Umsätze im Vergleich zum Vorjahr ordentlich steigern - um 17 Prozent auf den Rekordwert von 15 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Löwenanteil sei - wie nicht anders zu erwarten - auf das Konto des zugekauften US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich gegangen. Aus eigener Kraft seien die Darmstädter um 3,2 Prozent vorangekommen. Auch auf der Ertragsseite habe sich Merck deutlich verbessern können. Der bereinigte Gewinn habe sich um fast 24 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro erhöht. Unterm Strich habe der Konzern mit 1,6 Mrd. Euro gut 46 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient.An dem Erfolg wolle Merck auch seine Aktionäre teilhaben lassen: Die Dividende steige auf 1,20 Euro je Aktie, von 1,05 Euro im Jahr zuvor. Für 2017 erwarte Merck erneut nur ein leichtes bis moderates organisches Umsatzwachstum. Das EBITDA solle in etwa stabil bleiben, wobei sogar ein leichter Rückgang nicht ausgeschlossen werde. Für Anleger offenbar Grund genug, nach der 40-Prozent-Rally in den vergangenen zwölf Monaten auf den Verkaufsknopf zu drücken. Zeitweise sei die Aktie mehr als vier Prozent abwärts gerauscht.Schuld an dem möglichen Ergebnisrückgang seien höhere Ausgaben für die Forschung. Denn der DAX-Konzern habe sich vorgenommen, ab 2017 jedes Jahr ein neues Medikament oder eine neue Indikation zur Zulassung zu bringen. Schließlich liege der letzte Blockbuster bereits 14 Jahre zurück. Große Hoffnungen setze Merck dabei auf die Krebsimmuntherapie Avelumab. Die Zulassungsanträge bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und beim europäischen Pendant EMA habe der DAX-Konzern im Herbst eingereicht. Mit Neuigkeiten aus den USA rechne Merck im ersten Halbjahr, aus Europa dann in der zweiten Jahreshälfte. Inzwischen sei auch in Japan die Zulassung beantragt worden.Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:103,00 EUR +0,24% (17.03.2017, 12:30)