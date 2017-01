Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

103,626 EUR +2,24% (26.01.2017, 15:09)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (26.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Gute Einstiegsmöglichkeiten auf der Long-Seite - ChartanalyseAuch wenn Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) tendenziell als defensives Papier gilt, sind die bisherigen Bemühungen der Bullen nicht wegzudiskutieren und halten sich recht gut an unsere Erwartungen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem eindeutigen Doppelboden im Bereich von 70,68 Euro aus Anfang 2016 sei der Trendverlauf gen Norden gewechselt und habe eine Erholungsbewegung zunächst auf das Niveau von grob 100,35 Euro einleiten können. Nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase zwischen August und Anfang Dezember habe sich die Merck-Aktie wieder in Bewegung gesetzt und habe kurz darauf den kurzfristigen Trendkanal auch erfolgreich überwinden können - bereits am 20. Dezember 2016 sei auch eine größere Trendbewegung hingewiesen worden, jedoch habe bisher nur ein Teil der Erwartungen umgesetzt werden können. Denn nach einem Verlaufshoch bei 103,90 Euro zu Beginn dieses Jahres sei das Papier von Merck in einen kurzzeitigen Pullback zurück auf das Ausbruchniveau umgeschwenkt. Mit dem heutigen Kursschub zur Oberseite scheine dieser Rücklauf nun aber beendet worden zu sein und biete dank des relativ niedrigen Kursniveaus aber noch gute Einstiegsmöglichkeiten auf der Long-Seite.Um erfolgreich an einem weiteren Kursschub der Merck-Aktie partizipieren zu können, müsse zunächst ein Kursanstieg über 103,90 Euro gelingen - dies sollte aufgrund der aktuellen Kursdynamik aber kein Problem werden. Dann könne es auch weiter in Richtung der favorisierten Marke von 111,85 Euro weiter aufwärts gehen.Für ein Verkaufssignal müsste hingegen mindestens der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 99,35 Euro gebrochen werden, damit kurzfristiges Abwärtspotenzial in den Bereich 92,57 Euro im Wertpapier von Merck entfaltet werden kann, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.01.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:103,75 EUR +2,42% (26.01.2017, 14:58)