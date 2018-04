Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

81,98 EUR +0,29% (19.04.2018, 14:21)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (19.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Anleger zeigen sich nach einer Entscheidung nicht unbedingt in Feierlaune - AktienanalyseDer Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) verkauft nach mehreren Anläufen sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die entsprechende Übernahmevereinbarung sei unterzeichnet worden, hätten beide Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Das Geschäft solle bis zum Ende des vierten Quartals 2018 abgeschlossen werden, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden stehe aber noch aus. Merck wolle mit den Einnahmen zunächst seine Schuldenlast abbauen. Darüber hinaus möchte sich der Konzern strategisch ausrichten und sich komplett auf das Pharmageschäft konzentrieren.Obwohl Analysten diese Entscheidung begrüßt hätten, würden sich Investoren nicht unbedingt in Feierlaune zeigen. Das Wertpapier von Merck stecke noch immer in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest und sei von seinen Zwischenständen aus 2017 bei 115,20 Euro zuletzt auf ein Verlaufstief von 74,54 Euro zurückgefallen. Dabei sei jedoch auch der 200-Wochen-Durchschnitt bärisch gekreuzt worden und fungiere von da an als massive Barriere. Doch möglicherweise würden bei einem nachhaltigen Ausbruch über aus dem Trendkanal Käufer wieder zurückkehren und eine längere Erholungsbewegung einleiten.Die Risiken auf der Käuferseite bestünden so lange, solange der Abwärtstrend seit Mitte letzten Jahres Bestand habe. Kurzfristig könnte es mit der Aktie von Merck zwar bis in den Bereich der 200-Wochen-Durchschnitt bei 84,52 Euro aufwärts gehen, dann aber bremst bereits der besagte Trendkanal Käufer wieder aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.04.2018)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:81,98 EUR +0,42% (19.04.2018, 14:18)