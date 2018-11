Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

96,88 EUR +0,39% (23.11.2018, 12:51)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (23.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Merck: 95-Euro-Marke zurückerobert - AktienanalyseDer Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck kommt (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) allmählich wieder in Tritt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei das bereinigte operative EBITDA im dritten Quartal wegen der starken Abwertung lateinamerikanischer Währungen gegenüber dem Euro um knapp sechs Prozent auf 963 Mio. Euro gesunken, weswegen das Unternehmen für 2018 nun nur noch einen Wert zwischen 3,7 und 3,9 Mrd. Euro erwarte nach zuvor 3,75 bis 4,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,25 Mrd. Euro). Bereinigt um Wechselkurseffekte hätte allerdings ein Zuwachs von fast vier Prozent zu Buche gestanden. Zudem habe Merck seine Erlöse, nachdem sie im zweiten Quartal noch stagniert hatten, vor allem dank des brummenden Laborgeschäfts um 6,6 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro steigern können. Organisch seien sie sogar um 8,8 Prozent gewachsen.Für die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr zeige sich Merck daher optimistischer. Die Darmstädter würden nun von Einnahmen zwischen 14,4 und 14,8 Mrd. Euro ausgehen. Bislang habe man 14,1 bis 14,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Das sei nicht nur bei Anlegern gut angekommen, sondern auch bei Analysten.Die Merck-Aktie hat mit dem Sprung über die 95-Euro-Marke zudem ein technisches Kaufsignal geliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2018)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:96,84 EUR +0,41% (23.11.2018, 12:35)