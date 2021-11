Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

215,40 EUR -0,14% (24.11.2021, 08:03)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

215,40 EUR -2,67% (23.11.2021)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (24.11.2021/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 248,00 oder 194,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 11. November die Zahlen für das dritte Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November zu entnehmen ist, sorge der Kampf gegen die Corona-Pandemie beim Pharma- und Spezialchemiekonzern anhaltend für Schwung. Beim operativen Ergebnis und unter dem Strich hätten die Südhessen im dritten Jahresviertel jedoch Einbußen hinnehmen müssen, da sie im Vorjahr noch von einem hohen Sonderertrag profitiert hätten. Nach Steuern sei der Gewinn im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 764 Millionen Euro zurückgegangen.Im Zuge der Virus-Krise erlebe Merck schon seit geraumer Zeit einen Boom im Geschäft mit Produkten und Dienstleistungen für die Arznei-Forschung. So beliefere der Konzern viele Impfstoffentwickler. Der gute Lauf der Laborsparte habe sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Auch die Pharmasparte und das Halbleitergeschäft hätten Zuwächse verbucht. Zusammen mit ersten Eckdaten für das Jahresviertel habe der Vorstand um Konzernchefin Belen Garijo daher bereits Anfang November seine Ziele für 2021 erneut angehoben. Wie bereits bekannt sei der Umsatz von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um rund zwölf Prozent auf 4,97 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) sei dagegen um knapp neun Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zurückgegangen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, sie am 15.11.2021 auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 240,00 auf 248,00 Euro angehoben. Die Anlagestory des Pharma- und Spezialchemiekonzerns spreche für eine weiter überdurchschnittliche Entwicklung 2022, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Merck-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 194,00 Euro. Analyst Keyur Parekh hat in einer Branchenstudie vom 22.11.2021 das "sell"-Votum für die Merck-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 171,00 auf 194,00 Euro angehoben. Nach dem dritten Quartal der europäischen Pharmaunternehmen habe Parekh seine Schätzungen an die Wachstumsaussichten angepasst. Im Fokus der Merck-Investoren stünden nun erst einmal neue Informationen aus Forschung & Entwicklung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: