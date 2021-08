Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 206,00 Buy Kepler Cheuvreux David Evans 12.08.2021 184,00 Halten DZ BANK Peter Spengler 11.08.2021 167,00 Hold Berenberg Luisa Hector 09.08.2021 220,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 09.08.2021 185,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 09.08.2021 190,00 Hold Société Générale Florent Cespedes 06.08.2021 167,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 05.08.2021 - Halten Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 05.08.2021 200,00 Outperform Credit Suisse Matthew Weston 05.08.2021 220,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 05.08.2021 180,00 Market-Perform Bernstein Research Wimal Kapadia 05.08.2021 136,00 Neutral UBS Michael Leuchten 05.08.2021

Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

196,95 EUR -0,28% (17.08.2021, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

196,70 EUR +1,18% (16.08.2021)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (17.08.2021/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 oder 136,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 05. August die Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. August zu entnehmen ist, habe der Darmstädter Konzern erneut ein starkes Quartal hinter sich. Insbesondere die Laborsparte brumme in der Pandemie, da sie viele Impfstoffforscher beliefere. Im zweiten Jahresviertel habe der DAX-Konzern auch in seiner Pharmasparte einen sehr guten Lauf und der Halbleiterbereich habe klar angezogen. Das Management um seit Kurzem amtierende Konzernchefin Belen Garijo erhöhe daher abermals seine Jahresprognose.So solle der Umsatz in diesem Jahr auf 18,8 bis 19,7 Mrd. Euro wachsen (Vorjahr: 17,5 Mrd.). Bisher hätten 18,5 bis 19,5 Mrd. Euro im Plan gestanden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) solle von 5,2 Mrd. im Vorjahr auf 5,6 bis 6,0 Mrd. Euro in 2021 anziehen. Die alte Prognose habe auf 5,4 bis 5,8 Mrd. Euro gelautet.Zwischen April und Juni sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 4,9 Mrd. Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 47% auf 1,58 Mrd. Euro geklettert. Beide Kennzahlen seien besser ausgefallen als am Markt gedacht. Nach Steuern habe Merck 747 Mio. Euro verdient, nach 289 Mio. ein Jahr zuvor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, sie am 06.08.2021 auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 155,00 auf 220,00 Euro angehoben. Die Investment-Story Merck KGaA bleibe intakt, so der Analyst. Der Chemie- und Pharmakonzern werde nach wie vor gut geführt und in allen Absatzregionen seien die Endabnehmermärkte in gutem Zustand.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: