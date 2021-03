Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Hold Berenberg Luisa Hector 09.02.2021 140,00 Equal-weight Barclays Rosie Turner 09.02.2021 160,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 09.02.2021 107,00 Sell Goldman Sachs Krishna Chaitanya Arikatla 05.02.2021 143,00 Equal weight Morgan Stanley Mark Purcell 05.02.2021 129,00 Neutral UBS Patrick Rafaisz 28.01.2021 161,00 Kaufen DZ BANK Peter Spengler 25.01.2021 142,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 22.01.2021 144,00 Buy Kepler Cheuvreux David Evans 21.01.2021 135,00 Market-Perform Bernstein Research Wimal Kapadia 20.01.2021 165,00 Outperform Credit Suisse Trung Huynh 20.01.2021 - Halten Nord LB Thorsten Strauß 06.01.2021 105,00 Buy Citigroup Andrew S. Baum 05.01.2021

Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

135,90 EUR +0,22% (03.03.2021, 08:29)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

135,10 EUR -1,13% (02.03.2021)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (03.03.2021/ac/a/d)







Darmstad (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 165,00 oder 105,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA wird am 4. März die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Trung Huynh, Analyst der Credit Suisse, sie am 20.01.2021 nach dem Abbruch einer Lungenkrebsstudie auf "outperform" belassen. Das Kursziel von 165,00 Euro wurde bestätigt. Die Nachricht habe den Analysten überrascht. Er habe bisher für die Immuntherapie Bintrafusp alfa einen Spitzenumsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar für zu 50 Prozent wahrscheinlich gehalten. Er habe daher nun seine Ergebniserwartungen gesenkt, sich aber vorerst nicht zum beibehaltenen Kursziel geäußert.Die niedrigste Kursprognose für die Merck-Aktie kommt der Citigroup und liegt bei 105,00 Euro. Analyst Andrew Baum hat am 05.01.2021 das "buy"-Votum für die Merck-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 95,00 auf 105,00 Euro angehoben. Der Analyst gehe davon aus, dass 2021 das Jahr werde, in dem der Markt den Barwert der Merck-Pipeline reflektiere.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Börsenplätze Merck-Aktie: