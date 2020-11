Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 131,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 17.11.2020 129,00 Neutral UBS Michael Leuchten 16.11.2020 107,00 Sell Goldman Sachs Krishna Chaitanya Arikatla 16.11.2020 138,00 Equal weight Morgan Stanley Mark Purcell 16.11.2020 140,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 13.11.2020 130,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 13.11.2020 146,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 13.11.2020 144,00 Buy Kepler Cheuvreux David Evans 13.11.2020 145,00 Outperform Credit Suisse - 12.11.2020 130,00 Equal-weight Barclays Emily Field 12.11.2020 108,00 Hold Warburg Research Ulrich Huwald 12.11.2020

Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

131,15 EUR +0,23% (25.11.2020, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

130,70 EUR +0,62% (24.11.2020)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (25.11.2020/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 146,00 oder 107,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 12. November die Zahlen für das dritte Quartal 2020 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November zu entnehmen ist, nehmen der Pharma- und Spezialchemiekonzern trotz der Corona-Pandemie Fahrt auf und wird nochmals optimistischer für das Gesamtjahr. Die florierende Laborsparte habe dem Konzern im dritten Quartal weiter Rückenwind gegeben, aber auch das Halbleitergeschäft sei deutlich angesprungen. Konzernweit sei der Umsatz zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahr um 9,7% auf knapp 4,45 Mrd. Euro geklettert. Damit habe sich das Jahresviertel stärker als erwartet entwickelt.Wegen eines Sonderertrag sei das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) überproportional stark um 53% auf 1,7 Mrd. Euro gewachsen. Der Konzern habe nach einem gewonnenen Patentstreit mit dem US-Konzern Biogen Rückstellungen in Höhe von 365 Mio. Euro aufgelöst. Nach Steuern sei das Ergebnis von 342 Mio. im Vorjahr auf 806 Mio. Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr peile Merck nunmehr einen Umsatzanstieg auf 17,1 bis 17,5 (Vorjahr: 16,2) Mrd. Euro an. Das bereinigte EBITDA werde bei 5,05 bis 5,25 Mrd. Euro erwartet nach rund 4,4 Mrd. ein Jahr zuvor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, hat Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, sie am 13.11.2020 auf "buy" belassen. Das Kursziel von 146,00 Euro wurde bestätigt. Der Pharma- und Chemiekonzern habe starke Resultate präsentiert und den Jahresausblick angehoben, habe der Analyst gelobt.Die niedrigste Kursprognose für die Merck-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 107,00 Euro. Analyst Krishna Chaitanya Arikatla hat am 16.11.2020 das "sell"-Votum für die Merck-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 102,00 auf 107,00 Euro angehoben. Der Pharma- und Chemiekonzern habe die inzwischen vertraute Stärke im Bioprocess-Bereich sowie ein gutes Kostenmanagement im medizinischen Bereich gezeigt, sodass das Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich positiv überrascht habe, so der Analyst. Die aktualisierte Jahresprognose entspreche indes der Konsensschätzung. Eine entscheidende Frage bleibe zudem, wie nachhaltig die Stärke des Bioprocess-Bereichs sei, die im Wesentlichen von der Corona-Pandemie profitiere.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: