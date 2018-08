Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 100 buy Commerzbank Daniel Wendorff 02.08.2018 100 buy Warburg Research Ulrich Huwald 31.07.2018 91 hold Deutsche Bank Gunnar Romer 30.07.2018 90 neutral JPMorgan Richard Vosser 27.07.2018 106 buy Kepler Cheuvreux David Evans 26.07.2018 92 halten DZ BANK Peter Spengler 23.07.2018 70 underweight Barclays Emily Field 16.07.2018 105 outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 16.07.2018 92 neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 09.07.2018 85 neutral Credit Suisse Rebekah Harper 04.07.2018 88 halten Independent Research Bernhard Weininger 04.07.2018 88 hold Société Générale Florent Cespedes 04.07.2018 104 buy Berenberg Joseph Lockey 04.07.2018 115 buy UBS Michael Leuchten 26.06.2018 115 buy Citigroup Peter Verdult 13.06.2018 101 kaufen LBBW Dr. Timo Kürschner 17.05.2018 80 halten Nord LB Thorsten Strauß 16.05.2018 112 buy equinet AG Marietta Miemietz 15.05.2018

XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

91,34 EUR -0,17% (07.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

90,84 EUR -0,15% (08.08.2018, 09:07)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (08.08.2018/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) vor Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 115 oder 70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA wird am 9. August seine Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von David Evans. Der Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux hat am 26.07. vor Q2-Zahlen das Kursziel von 106 Euro und das "buy"-Rating für den DAX-Titel bestätigt. Nach Erachten des Analysten dürfte das Life Science-Geschäft im Berichtsquartal stark abschnitten haben.Hingegen hat Gunnar Romer, Aktienanalyst der Deutschen Bank, am 30.07. vor Q2-Zahlen das Kursziel von 87 Euro auf 91 Euro erhöht und das "hold"-Votum für die Merck-Aktie bestätigt. Die Quartalszahlen dürften glanzlos ausfallen, so der Analyst. Die Gewinnkennziffern des Konzerns sollten bereinigt weitgehend stabil geblieben sein. Den Ausblick für 2018 dürfte Merck bestätigen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Börsenplätze Merck-Aktie: